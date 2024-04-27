WION: Залужного не видели уже несколько недель, и это подозрительно

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого планировали назначить послом в Британии, подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности уже несколько недель, сообщает WION. При этом, как отмечается в материале, ранее появлялись сообщения, в которых говорилось либо о гибели, либо о тяжёлом ранении украинского генерала.

Хотя бывшего главнокомандующего (ВСУ. — ИноТВ) планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного не видели уже несколько недель. Появлялись сообщения, в которых высказывались предположения, что он был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.



А в некоторых сообщениях утверждалось, что Залужный пережил взрыв, но ему пришлось сделать несколько операций, из-за чего он стал неспособен командовать украинской армией. Так что же пошло не так? И где Залужный?



Ещё в феврале Залужный был смещён с поста украинского главнокомандующего. Это решение стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве Киева с момента ввода российских войск двумя годами ранее.



Этот популярный генерал возглавлял украинскую армию с самого начала конфликта, дав в первые месяцы отпор гораздо более мощным силам, вошедшим в страну. Но затем, прошлым летом, произошёл провал долгожданного контрнаступления, который привёл к открытым разногласиям с Владимиром Зеленским. Это испортило отношения с его офисом.



Украина отчаянно нуждается в пополнении своих войск, в которых наблюдается нехватка людей. Но правительство не может* внести поправки в закон о мобилизации для набора дополнительного полумиллиона солдат.



Киев также испытывает трудности с сохранением поддержки своих усилий со стороны Запада.



Недавно Соединённые Штаты доставили обещанный ими большой пакет помощи.



Тем не менее самый смертоносный со времён Второй мировой войны конфликт в Европе продолжается уже третий год и полноценно заменить Залужного будет тяжело.



Дата публикации 26 апреля 2024 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).