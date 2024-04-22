Guardian: военные траты стран мира достигли беспрецедентных объёмов

Оборонные расходы государств мира достигли рекордного показателя — $2440 млрд, пишет The Guardian. Рекорд был зафиксирован исследователями Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Как объясняют аналитики института, рост трат на военные цели — объяснимая реакция правительств на ухудшение обстановки в плане безопасности, однако она таит в себе угрозы.

Общий объём военных расходов стран мира обновил рекорд, составив по итогам 2023 года $2440 млрд, сообщает The Guardian со ссылкой на свежий доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По информации издания, это стало возможным из-за крайне быстрого роста, который мировые траты на оборону показали в 2023 году: по сравнению с 2022-м они увеличились на 6,8%, что стало наивысшим показателем с 2009-го.

Как отмечается в материале The Guardian, аналитики SIPRI в 2023 году впервые за всё время наблюдений зафиксировали рост военных расходов во всех пяти географических регионах, которые они исследуют, — в Африке, Европе, Азии и Океании, Америке и на Ближнем Востоке.

По словам старшего исследователя программы SIPRI по изучению военных расходов и производства оружия Нан Тяня, стремление стран мира как можно скорее вооружиться таит в себе риски непреднамеренных конфликтов.

«Беспрецедентный рост военных расходов — прямая реакция на деградацию в плане мира и безопасности по всей планете, — приводит его слова The Guardian. — У государств в приоритете сейчас — военная мощь, но в условиях всё более непредсказуемого ландшафта в сфере геополитики и безопасности они рискуют втянуться в спираль действий и противодействий».