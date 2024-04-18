WION: из-за проливных дождей и наводнений жители Дубая пересели с машин на лодки

Мощные ливни обрушились на ОАЭ во вторник, затопив улицы и дороги крупных городов. Как сообщает WION, жителям Дубая пришлось использовать лодки для передвижения по улицам, а аэропорт города долгое время перенаправлял рейсы в другие места.

Жители Дубая 16 апреля использовали резиновые лодки, чтобы передвигаться по затопленным после шторма улицам. Вечером во вторник международный аэропорт Дубая временно перенаправлял прибывающие рейсы до улучшения погодных условий.

В понедельник, 15 апреля, полиция Дубая выпустила общественное предупреждение безопасности для своих жителей. Власти ОАЭ предупредили, что со второй половины дня вторника до раннего утра среды, 17 апреля, ожидалась ещё одна волна неустойчивой погоды, которая должна была распространиться на некоторые районы страны.

Нестабильная погода и сильные ливни продолжались в некоторых районах ОАЭ и 16 апреля. Дожди привели к наводнениям на некоторых улицах и затруднили движение в Дубае.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.