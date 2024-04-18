WION: из-за проливных дождей и наводнений жители Дубая пересели с машин на лодки

01:24
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.
01:16
Лидеры стран ЕС призвали все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности
Главы государств и правительств ЕС на неформальном саммите в Брюсселе призвали все стороны на Ближнем Востоке проявить максимальную сдержанность.
01:10
Лидеры ЕС на саммите заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о «полной солидарности с Израилем» на фоне недавней атаки Ирана.
01:05
В Киевской области прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в Киевской области.
01:00
РЖД планирует создать новое мобильное приложение SuperApp со множеством функций
РЖД планирует создать новое мобильное суперприложение SuperApp со множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и на вокзалах, а также сервисы партнёров компании.
00:59
Тренера сборной Австралии по боксу отстранили за сексуальные домогательства
Тренера сборной Австралии по боксу Джейми Питтмана отстранили от работы на полгода после обвинений в сексуальных домогательствах.
00:48
«Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
00:41
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгорода
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгорода.
00:37
Зеленский признал продвижение ВС России
Владимир Зеленский признал продвижение ВС России во время обращения к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе.
00:32
«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года
«Бавария» смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2020 года.
00:31
На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля.
00:24
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых трансформаторов.
00:22
В Киевской области и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
00:17
«Новые люди» и Партия роста объединятся
«Новые люди» и Партия роста объединятся под названием «Новые люди».
00:15
«Айлендерс» вызвал из фарм-клуба россиянина Исхакова
«Айлендерс» вызвал российского нападающего Руслана Исхакова фарм-клуба «Бриджпорт».
00:10
Спикер Джонсон: Трамп сможет стать посредником по Украине
Нынешний лидер Республиканской партии США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих президентских выборах стать посредником для урегулирования конфликта на Украине.
00:01
Саммит ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО
Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе подчеркнули необходимость срочно предоставить Киеву системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь.
00:01
В России призвали укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить возможность комплектования бригад скорой помощи системами видеофиксации. Копия обращения на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
23:57
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП
В Кинельском районе Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.
23:56
«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» победила «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
23:51
На акции в Тбилиси задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек на акции протеста в Тбилиси, у одного из них было изъято холодное оружие.
23:41
Йеллен: бюджетная помощь Украине сейчас важна как никогда раньше
Бюджетная помощь Украине со стороны США в настоящее время важна как никогда раньше, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
23:40
Майгуров: не вижу никаких тенденций к допуску российских биатлонистов на международные турниры
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможном возвращении россиян на международные соревнования.
23:32
Небензя: СБ ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос санкций против Израиля
Совбез ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя.
23:25
Слишкович уверен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович считает, что красно-белые сыграют с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России по футболу.
23:22
МО: над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire
Силы ПВО около 23:00 мск сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.
23:19
Гусев: мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника в регионе.
23:15
Вучич считает, что Республика Сербская может распасться из-за геноцида
Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что признание 11 июля Международным днём памяти геноцида в Сребренице может привести к тому, что Республика Сербская распадётся.
23:13
В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета
Житель Карелии ранил сына из травматического пистолета, сообщили в СК России.
23:10
Sport Mediaset: суд обязал «Ювентус» выплатить Роналду €9,77 млн
Суд Италии обязал «Ювентус» выплатить бывшему нападающему клуба Криштиану Роналду €9,77 млн.
23:00
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
22:57
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
В Москве задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве матери и бабушки.
22:54
Медведев заявил, что игроки «Ростова» очень хотят подарить Карпину первый трофей в карьере
Вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что футболисты команды очень хотят принести Валерию Карпину первый трофей в его тренерской карьере.
22:52
В Подмосковье нотариуса приговорили к пяти годам колонии за коммерческий подкуп
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова.
22:52
Полковник Макгрегор: украинцы массово сдаются в плен и не хотят воевать
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен и отказываются воевать на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте.
22:44
В Тбилиси возле Дома правительства начались стычки протестующих с полицией
В Тбилиси возле Дома правительства начались стычки между протестующими против принятия закона об иностранных агентах с сотрудниками правоохранительных органов.
22:41
Слишкович: в ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке есть привкус поражения
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ничьей в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
22:36
Львова-Белова: Киев создал мифологию о якобы вывезенных в Россию детях
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что украинские власти создали «мифологическую систему» в отношении несовершеннолетних, которых якобы «депортировали» в Россию.
22:26
Семак: осадок от ничьей со «Спартаком» в Кубке России остался
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».
22:23
Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Воронеже
Пожар площадью 200 кв. м в ангаре с пиломатериалами и станками в Воронеже ликвидировали.
22:22
Гусев: средства ПВО и РЭБ подавили БПЛА ВСУ в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник самолётного типа в регионе.
22:19
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии
Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, которые скрывались в районах горного хребта Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.
22:14
В Москве экс-директора РСКБ осудили за хищение 1,5 млрд рублей
Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) Алевтину Павлову к восьми годам лишения свободы по делу о хищении.
22:09
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, информирует ГУ МЧС России по региону.
22:09
«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года
Московский «Спартак» на протяжении 12 лет не может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге.
22:06
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.
22:06
Самым востребованным видом кофе у россиян назван капучино
Новое исследование показало, что самым востребованным видом кофе у россиян считается капучино. Доля его покупок среди других кофейных напитков составила 42%.
22:06
В крупных городах ХМАО отремонтируют 13 км дорог в 2024 году
В крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа отремонтируют около 13 км дорог в 2024 году. В частности, работы пройдут в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.
22:04
Митингующие в Тбилиси приняли решение направиться к Дому правительства
Митингующие в Тбилиси решили направиться к Дому правительства и встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
22:03
Форум «Российская креативная неделя — Урал» пройдёт 24—25 апреля в Челябинске
Фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал» состоится 24—25 апреля в Челябинске.