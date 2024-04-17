Спикер Джонсон: мы отделили помощь Израилю от украинского вопроса, чтобы все могли проголосовать в соответствии со своей совестью

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон принял решение разделить предложенный сенатом законопроект о помощи иностранным государствам на четыре отдельных документа, дабы, в частности, разделить вопросы поддержки Украины и Израиля. Как заявил сам спикер в интервью Fox News, такой шаг позволит палате поступить в соответствии со своей волей, а также даст возможность конгрессменам проголосовать по каждому вопросу так, как им велит совесть.

На часах — двадцать пять минут восьмого, и у нас — важные новости: на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке конгресс ощущает всё более сильное давление, побуждающее его принять законопроект сената об иностранной помощи, предполагающий выделение 95 миллиардов долларов.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, между тем, объявил о планах разбить законопроект на четыре части, отделив положения о помощи Израилю от украинского вопроса, вызывающего куда более жаркие споры — и рассмотрение может начаться уже в эту пятницу.

А что же мы будем делать всё это время? Сейчас ведь только вторник. С нами на связи — спикер Джонсон. Господин спикер, большое вам спасибо, что к нам заглянули. Какими соображениями продиктовано такое необычное решение о создании четырёх отдельных законопроектов? Может быть, это сделано для того, чтобы дать обеим сторонам высказаться по этим темам отдельно, раз уж есть такой широкий спектр мнений по поводу них?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей: Мы сочли, что помыкать палатой представителей со стороны сената будет нечестно и неправильно. Они нам передали большой законопроект, где было собрано всё — так называемый дополнительный законопроект от сената. Но в палате представителей этого ведь не хотят, в палате хотят, чтобы всё это рассматривалось индивидуально по каждому вопросу — надлежащим порядком и с возможностью внесения поправок, как и полагается.





Так что именно это мы на нынешней неделе и сделаем. Будет, как вы и сказали, четыре отдельных законопроекта: об Израиле, который будет рассматриваться первым в очереди, а затем — об Азиатско-Тихоокеанском регионе, об украинском вопросе, и наконец мы рассмотрим четвёртый законопроект, в котором будут содержаться другие приоритетные задачи в рамках нашей политики безопасности, включаая дополнительные санкции против России и Ирана, закон REPO, предназначенный для конфискации активов коррумпированных российских олигархов, дабы помочь со всем этим; а ещё мы введём концепцию займов для всей этой помощи.





В общем, мне кажется, что у нас всё получится совсем не так, как у сената — но мы дадим палате возможность действовать в соответствии со своими желаниями, поскольку иначе нельзя.

Господин спикер, а какой настрой сейчас чувствуется в вашей фракции? А то такое впечатление, что республиканцы активно выступают за помощь Израилю, а вот к помощи Украине относятся холоднее. Как, по вашим ощущениям, будет развиваться ситуация? На ваш взгляд, республиканцы будут главным образом голосовать за пакет помощи Израилю, а демократы — за помощь Украине?

МАЙК ДЖОНСОН: Скорее всего, в итоге так и выйдет. Но прелесть всего этого процесса и есть в том, что, повторюсь, каждый член палаты, будь он республиканец или демократ, может голосовать по этим вопросам в соответствии с позицией своего избирательного округа и своей совестью. И таким образом у нас всё должно сработать.





Знаете, на мой взгляд, в лагере республиканцев сильна поддержка Израиля, а вот в лагере демократов явно произошёл существенный раскол по этому вопросу. Вообще-то, весьма позорно, что лидеры демократов отворачиваются от Израиля сейчас, в такой отчаянный и важный момент.





И, разумеется, по второму вопросу всё ровно наоборот: как мне кажется, большинство демократов выступают за выделение средств Украине, а вот среди моих коллег-республиканцев есть люди, которые, скажем так, проявляют несколько меньше напористости в этом плане.





На мой взгляд, между летальной помощью и важными гуманитарными вопросами всё-таки есть разница. Если помощь предоставить в виде кредита, она будет, на мой взгляд, более удобоваримой для граждан. Но мы в любом случае всё детально разъясним.





Знаете, ведь 68% средств, направленных на финансирование Украины, пойдут на восстановление наших собственных арсеналов — то есть, в Америке будут создаваться рабочие места для производства американского оружия. Думаю, что это люди понимают и поддерживают — но посмотрим, как всё в итоге сложится.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.