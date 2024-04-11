В НАТО объявлен очередной «сдвиг на восток»

В НАТО заявили о возможном увеличении численности войск, дислоцированных в Восточной Европе. По словам генералов, инфраструктура для этого уже создана. Однако американские военные пока не настаивают на строительстве новых баз, сообщает Defence News.
Количество военнослужащих США и НАТО, дислоцированных в Восточной Европе, может увеличиться в ближайшие годы, однако американские военные пока не настаивают на строительстве новых баз, сообщает Defence News.
Сегодня около 100 тыс. военнослужащих США дислоцируются по всей Европе, в том числе около 20 тыс. в Польше и Румынии. Ещё 40 тыс. военных размещены в регионе для поддержки восточноевропейских союзников.
Генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования США, заявил, что это развёртывание является частью «определённого сдвига на восток» альянса НАТО. По его словам, инфраструктура уже создана. Однако он уклонился от ответа на вопрос, будут ли в регионе построены новые постоянные военные базы.
Каволи сказал, что официальные лица планируют продолжать ротацию американских подразделений в Польшу и другие восточноевропейские объекты в обозримом будущем.
Военное присутствие США в Европе было ключевым моментом трений между лидерами Пентагона и бывшим президентом Дональдом Трампом, который настаивал на резком сокращении численности дислоцированных там войск. Но президент Джо Байден заявил об увеличении поддержки европейских союзников, а не о её сокращении и использовал конфликт на Украине, чтобы подчеркнуть эту необходимость, напоминает издание.
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