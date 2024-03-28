Le Journal du Dimanche: США хотят разорвать сотрудничество России и Франции в атомной энергетике

Американский сенат задавал посольству Франции в США вопросы о совместном производстве топлива для советских реакторов в разгар украинского конфликта, пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на Le Canard enchaîné. Ранее республиканцы подготовили законопроект, призванный лишить Запад «всех связей с Россией в атомной энергетике» и предоставить американской компании монополию на рынке.
В США республиканцы хотят заставить французскую компанию по производству оборудования для АЭС Framatome разорвать все связи с «Росатомом», пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на Le Canard enchaîné. Посольство Франции в США уведомило МИД, что американский сенат задавал вопросы об отношениях Парижа и российской госкорпорации в разгар украинского конфликта.
В прошлом году в условиях строжайшей секретности Framatome и «Росатом» создали совместное предприятие, на котором французская компания по российской лицензии выпускает топливо для реакторов советского типа. Они используются не только в Восточной Европе, но и в США, которые на 30% зависят от обогащённого урана из России.
Ранее в палате представителей республиканцы представили законопроект, призванный «освободить западные страны от всех связей с Россией в атомной энергетике». Во внешнеполитическом ведомстве Франции отрицают, что в случае его одобрения США развяжут экономическую войну. При этом конкурент русско-французского предприятия — американская компания Westinghouse — станет монополистом в поставках топлива для советских реакторов Восточной Европы.
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