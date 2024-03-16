Bloomberg: сотрудничество России и Франции в области атомной промышленности беспокоит Европу

23:38
Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, будет ли Париж требовать от Москвы прекращения боевых действий на время летних Олимпийских игр.
23:36
Шор высказался за вступление Молдавии в ЕАЭС
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор высказался в пользу вступления Молдавии в ЕАЭС.
23:30
Воздушная тревога звучит в восьми областях на Украине
Сирены воздушной тревоги сработали в восьми украинских областях.
23:26
Рогов: здание избирательного участка в Бердянске повреждено из-за подрыва СВУ
Здание избирательного участка получило повреждения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Бердянске Запорожской области.
23:26
Гладков: ВСУ атаковали грузовик в Белгородском районе с помощью дрона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные атаковали грузовик в Белгородском районе с помощью дрона.
23:24
Панарин вторым из россиян набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».
23:19
Замгенсека НАТО призвала готовиться к годам напряжённых отношений с Россией
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразила мнение, что страны НАТО должны готовиться ещё к нескольким годам напряжённых отношений с Россией.
23:11
«Жирона» уступила «Хетафе» и не смогла сократить отставание от «Реала» в Примере
«Хетафе» одержал победу над «Жироной» в матче 29-го тура испанской Примеры.
23:06
Избирком: всем оставшимся в Авдеевке дали возможность проголосовать
Председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что все жители Авдеевки, оставшиеся в городе на момент освобождения, получили возможность проголосовать на выборах президента России.
23:00
Дубль Силвы позволил «Манчестер Сити» выйти в полуфинал Кубка Англии
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
22:52
Макрон: Франция не выступит с наступательными инициативами против России
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим единого украинского телемарафона заявил, что французская сторона не готова выступить с наступательными инициативами против России.
22:51
Анчелотти — об украинце Лунине: «Реал» нашёл очень надёжного вратаря
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал своё мнение о голкипере команды Андрее Лунине.
22:45
Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина России
Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов.
22:38
Квеквескири предложил назначить Ташуева в «Реал» или ПСЖ из-за сходства с Анчелотти
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири пошутил о возможном будущем главного тренера команды Сергея Ташуева.
22:35
Правящая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на президентские выборы
Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выдвинула лидера страны Николаса Мадуро кандидатом на президентских выборах.
22:30
ЦПВС: авиация коалиции нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.
22:22
Хендрикс — о Валиевой: я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание чистым
Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.
22:21
Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры.
22:17
Взрывы прогремели в Харьковской области
Взрывы прогремели на территории Харьковской области.
22:11
Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Луково Донецкой Народной Республики.
22:09
Маринов стал победителем чемпионата России в вольных упражнениях, у Нагорного — серебро
Даниел Маринов выиграл чемпионат России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.
22:04
ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии.
22:01
Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при в Москве
Лала Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
22:00
Семья из освобождённой Авдеевки рассказала RT о радости от прихода ВС России
Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что испытала большое облегчение, когда населённый пункт перешёл под контроль ВС России.
21:54
В Бердянске сработало взрывное устройство
Взрывное устройство сработало в городе Бердянске Запорожской области.
21:50
16-летняя Рощина выиграла чемпионат России в упражнениях на брусьях
Людмила Рощина стала лучшей в упражнениях на брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике.
21:47
В Тель-Авиве протестующие требуют досрочных выборов и освобождения заложников
Тысячи протестующих в центре Тель-Авива требуют проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.
21:46
Кожевников: не понимаю, зачем ЦСКА ставил Федотова, после армии он расклеился
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о форме голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова.
21:44
Киевский политик Лапин заявил о проблемах ВСУ из-за планирующих авиабомб России
Киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил о проблемах у украинских войск из-за планирующих авиабомб ВС России.
21:37
WP: в ряде сёл на Украине осталось мало мужчин призывного возраста
В некоторых сёлах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста.
21:36
Главный тренер «Трактора» Заварухин: на грубость «Динамо» будем отвечать грубостью
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал о планах команды в случае грубой игры со стороны «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.
21:24
В Москве арестовали мужчину за попытку похитить 46 млн рублей из автомобиля
Суд в Москве постановил арестовать 32-летнего мужчину за попытку похитить из припаркованной машины 46 млн рублей.
21:22
Жительница Белгородской области вылила зелёнку в урну для бюллетеней
Жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зелёнкой.
21:22
Анчелотти провёл 900-й матч в тренерской карьере в ведущих европейских лигах
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметился новым достижением.
21:12
Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с плановой тренировкой флота
Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, связаны с плановой тренировкой флота.
21:09
Шнайдер проиграла Коччаретто в финале турнира WTA в Чарльстоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела поражение в финале турнира категории WTA 125 в Чарльстоне (США).
21:02
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
Мужчина, которого подозревают в стрельбе в населённом пункте Фоллс-Тауншип в американском штате Пенсильвания, взял в заложники людей и забаррикадировался в доме в городе Трентоне, который располагается в штате Нью-Джерси.
21:00
Журналистка Никитенко погибла в ДТП под Омском
Журналистка издания NGS55.ru Анна Никитенко погибла в ДТП в Омской области.
20:53
Ковалёв: кибератаки на московскую систему ДЭГ происходят из США и Британии
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв заявил, что кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступают из США и Великобритании.
20:51
Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь
Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал поражение «Динамо» от «Трактора» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.
20:47
ФСБ: мошенники с Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке в городе.
20:35
Царукян: Махачев хочет избежать нашего боя, потому что чувствует, что я выиграю
Российский боец UFC Арман Царукян рассказал о желании провести поединок с соотечественником, чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым.
20:35
В Москве почти 4,3 млн человек проголосовали на выборах президента России
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что около 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней.
20:23
Явка на выборы президента России превысила 55%
Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что явка на выборы президента России превысила 55% к 20:22 мск 16 марта.
20:22
В Мелитополе прошёл автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией
В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Мелитополе прошёл автопробег.
20:21
Матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой
В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между московским «Динамо» и челябинским «Трактором» произошла потасовка.
20:21
МГИК: второй день голосования на выборах президента в Москве прошёл штатно
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошёл штатно.
20:09
Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией.
20:08
Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Осасуну» в матче Примеры
«Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 29-го тура испанской Примеры.
20:06
Песков: атаки диверсантов на регионы России отражены, ВСУ потеряли 550 бойцов
Атаки диверсантов на Белгородскую и Курскую области отражены, ВСУ потеряли 550 бойцов.