«Твёрдая хватка» России в отношении ядерной энергетики тревожит европейцев, пишет Bloomberg. Пока остальные страны Запада безуспешно пытаются исключить Москву из цепочек поставок и снизить зависимость от её ядерного топлива, Франция укрепляет сотрудничество с Россией — причём делает это на заводе в Германии, чем вызывает протесты местных жителей.

Как бы того ни хотелось Западу, влияние России в цепочке поставок атомной энергии продолжает расти, утверждает Bloomberg. И пока Владимир Путин и Эммануэль Макрон «обмениваются военными угрозами», французские и российские инженеры совместно строят планы на будущее атомной промышленности, вызывая при этом возмущение других европейцев.

«ТВЭЛ», дочерняя компания российского «Росатома», продолжает вести активное сотрудничество с французской Framatome. Причём, как отмечает издание, новые планы по совместному производству рассчитаны на завод Framatome в немецком городе Лингене. Французы объявили о совместном предприятии с «ТВЭЛ» ещё в прошлом году — сейчас же компания активно добивается разрешения правительства Германии на перенос деятельности в Линген, несмотря на протесты местных жителей.

По словам самой французской компании, предприятие позволит Framatome «внести вклад в разработку суверенного европейского топливного решения» на фоне длительных и безуспешных попыток Запада побороть свою зависимость от российской энергетики. «Этот манёвр показывает, что влияние Кремля на ядерных рынках не ослабевает спустя два года после начала конфликта на Украине, а новые данные свидетельствуют о рекордных объёмах торговли в 2023 году», — подчёркивает Bloomberg.