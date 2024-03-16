ND: роспуск НАТО и заключение мира с Россией решит многие проблемы Европы, включая украинский конфликт

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Премьер Литвы объяснила отставку главы МО потребностью делать больше и быстрее
Отставка главы Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса продиктована необходимостью делать больше и быстрее. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.
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Бадюков: у Хуснутдинова есть реальный шанс побороться с другими центрами «Миннесоты»
Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков высказался о перспективах российского форварда Марата Хуснутдинова в «Миннесота Уайлд».
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NI: страны НАТО поставляют Киеву старое вооружение, не помогающее ВСУ
Страны Североатлантического альянса поставляют Вооружённым силам Украины старое вооружение, которое не помогает украинской армии на поле боя.
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Фридман — о Кузнецове в «Каролине»: если он не справится, ему конец
Североамериканский журналист Эллиотт Фридман высказался о переходе российского форварда Евгения Кузнецова в «Каролина Харрикейнз».
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Сенатор Кастюкевич: украинские военные не знают, за что воюют
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют.
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Российские батутисты получили визы в Германию, где продолжат борьбу за олимпийские путёвки
Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на заключительном квалификационном этапе Кубка мира в Германии.
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Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах главы государства. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.
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IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) сократила до минимума число спортсменов из России в своём пуле допинг-тестирования.
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Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах
Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США.
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В WBC хотят, чтобы бой Усика и Фьюри обслуживали шестеро судей
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил мнение, что объединительный поединок между чемпионами мира по боксу Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должна обслуживать бригада из шести судей.
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Washington Post: жители Белгорода идут на выборы, несмотря на атаки ВСУ
Жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.
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Бородавко: думаю, у Фалеевой были мысли пройти малой кровью квалификацию спринта
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о выступлении лыжницы Анастасии Фалеевой в квалификации в спринтерской гонке на чемпионате России.
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RS: Киеву нужно начать переговоры, пока на Украине не наступил крах
Странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.
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Экс-боец UFC Багаутинов: глупо не ехать на Олимпиаду
Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Али Багаутинов выразил мнение, что глупо отказываться от поездки на Олимпийские игры.
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Боец Монсон может завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон подумывает о завершении спортивной карьеры.
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Медведев назвал сумасшедшей ситуацией нашествие пчёл на турнире ATP в Индиан-Уэллсе
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев высказался о нашествии пчёл, из-за которого прерывался матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
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Явка на ДЭГ на выборах президента России к 11:00 16 марта составила 82%
Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России по состоянию на 11:00 мск 16 марта приняли уже 82% зарегистрировавшихся на платформе граждан.
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Устюгов — о состоянии трассы на ЧР после пролога спринта: это жесть, ребята
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём выступлении в квалификации спринта чемпионата России.
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Лыжница Фалеева сенсационно не прошла квалификацию в спринте на чемпионате России
Лыжница Анастасия Фалеева, лидирующая в спринтерском зачёте, не смогла преодолеть барьер квалификации в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Малиновке.
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Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая
Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.
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NI: то количество F-16, которое Запад отправит Киеву, ничем не поможет ВСУ
То минимальное количество истребителей F-16, которое западные страны отправят Киеву, ничем не сможет помочь Вооружённым силам Украины.
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ТАСС: две фуры и микроавтобус попали в аварию под Омском, погибли пять человек
В Омской области произошла авария с двумя фурами и микроавтобусом, погибли по меньшей мере пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Захарова: козни Запада не помешают проведению выборов президента за рубежом
Попытки Запада строить козни во время проведения выборов президента России за рубежом потерпят крах — голосование пройдёт успешно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян едет в Россию
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что российский полузащитник Арсен Захарян отправился в национальную команду.
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Явка на выборы президента России на 11:00 16 марта составила 37,17%
Очная явка избирателей на выборы президента России к 11:00 мск во второй день голосования составила 37,17%.
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Лыжницу сборной Архангельской области увезли в больницу после падения на чемпионате России
Российскую лыжницу Полину Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки.
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Times: когда Путин кашляет, Шольц бежит искать бункер
Крупнейший источник поддержки Украины в Европе — Германия — рискует подвести союзников из-за «боязливости» Берлина и «недостатка стратегического видения», пишет британская газета The Times.
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Сальдо сообщил о ликвидации боевиков в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ликвидации боевиков, которые терроризировали мирных жителей региона.
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AS: Навас покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас, скорее всего, покинет французский клуб по окончании сезона-2023/24.
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Аналитик Антонов: политическая стабильность оказывает рублю поддержку
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что политическая стабильность в стране оказывает рублю поддержку.
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Булыкин: первый гол за «Реал Сосьедад» должен воодушевить Захаряна
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о первом голе российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».
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ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт на Транссибе россиянина
Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания россиянина, который планировал совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию украинской разведки.
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Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»
Первый из трёх розыгрышей акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» завершился в Москве.
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РБК: рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией
По итогам 2023 года рубль стал основной валютой при расчётах за российский экспорт со странами Европы и Азии, пишет РБК со ссылкой на соответствующую статистику Банка России.
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Мельниченко выиграл пролог спринта на ЧР в Малиновке, Большунов — 3-й
Российский лыжник Андрей Мельниченко выиграл квалификацию спринта в свободном стиле в рамках чемпионата России.
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Получивший российское гражданство американский боксёр проведёт бой в Ингушетии
Получивший российское гражданство американский боксёр Кевин Джонсон проведёт свой следующий бой в Ингушетии.
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Маргарита Симоньян назвала гарантии безопасности России в случае переговоров
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ перечислила, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены России в случае переговоров с Украиной.
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Явка на выборы президента России в Якутии превысила 50%
Более половины избирателей в Якутии уже проголосовали на выборах президента России. Явка в республике по состоянию на 15:00 (09:00 мск) составила 52,27%. Об этом сообщили в региональном Центризбиркоме.
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Депутат предложила ужесточить наказание за попытку помешать проведению выборов
Депутат Государственной думы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что необходимо ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом.
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Горнолыжник Трихичев завоевал золото чемпионата России в гигантском слаломе
Павел Трихичев одержал победу в гигантском слаломе на чемпионате России по горнолыжному спорту.
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Захарова проголосовала на выборах президента России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 марта проголосовала на выборах главы государства в Москве. Об этом дипломат сообщила в личном Telegram-канале.
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Лыжница Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России в Малиновке
Российская лыжница Дарья Непряева одержала победу в квалификации спринта на чемпионате России в Малиновке.
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Игрок «Балтики» Бистрович: победить «Локомотив» было очень важно для нас
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о победе над «Локомотивом» в Пути РПЛ Кубка России.
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ЕР сообщила о масштабных кибератаках на все электронные сервисы партии
Электронные сервисы «Единой России» 16 марта подверглись широкомасштабным DDoS-атакам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале партии.
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ЦИК: явка на выборы президента России по стране составляет 38,35%
Зампредседателя российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев сообщил, что общая явка на выборы президента России по стране с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 38,35%.
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Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
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Кабмин выделил более 4 млрд рублей на поддержку Херсонской области
Херсонская область получит более 4 млрд рублей на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств в первом полугодии 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство России.
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ЦИК: голосование на выборах президента России идёт в штатном режиме
Зампредседателя российской Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что голосование на выборах президента России осуществляется в штатном режиме.
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Клопп — о голевом рекорде Салаха: меня это не удивляет, он выдающийся игрок
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал рекорд нападающего Мохаммеда Салаха.
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Синоптик Шувалов предупредил о резком похолодании в Санкт-Петербурге
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о похолодании в Санкт-Петербурге.