Многие проблемы Европы, включая кризис на Украине, можно было бы решить одной простой мерой — роспуском всего НАТО и заключением мира с Россией. Однако такое решение не может быть реализовано, поскольку оно противоречит собственным интересам Америки, которые силовыми методами отстаивает НАТО по всему миру, пишет читатель газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба.

Нет сомнений, что на сегодняшний день суть существования НАТО сводится к тому, чтобы быть инструментом США, позволяющим им, если того потребует ситуация, силой защищать свои интересы по всему миру. Кроме того, задолго до организованного и профинансированного американцами государственного переворота в Киеве, в Пентагоне было решено, что Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса для того, чтобы среди прочего получить полный контроль над природными ресурсами Украины, утверждает читатель газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба.

Вашингтон и НАТО спровоцировали Россию, что привело к событиям февраля 2022 года, которыми Москва показала, что война против неё на Украине была проиграна задолго до того, как она началась. Несмотря на это, конфликт будет продолжаться ещё долго, поскольку американский ВПК зарабатывает миллиарды долларов, продавая оружие Украине на деньги европейских налогоплательщиков.

Из расследования Сеймура Хёрша мир узнал, что именно США и НАТО взорвали газопровод в Балтийском море, чтобы заставить Германию и ЕС покупать природный газ у США, а не у России. Официальное расследование инцидента, естественно, закрыто, потому что никто не посмеет обвинить США и НАТО в совершении террористических актов. Помимо этого, в ходе интервью Такеру Карлсону Владимир Путин чётко заявил, что Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО, однако государственные СМИ Запада не заинтересованы в том, чтобы предать огласке слова президента России.

Многие проблемы Европы, включая кризис на Украине, можно было бы решить одной простой мерой — роспуском всего НАТО и заключением мира с Россией. Конечно, это решение не может быть реализовано, поскольку оно противоречит собственным интересам США, и до тех пор, пока США будут иметь возможность осуществлять безграничную власть над НАТО и влияние на него, военный блок будет продолжать своё существование и вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться.