Соцпособие в Германии сейчас получают около 700 тыс. украинцев — это означает, что за последние два года на их содержание было потрачено около €14 млрд, которых немцы в итоге не досчитались в других сферах, говорит Ульрих Зигмунд из АдГ. В интервью Deutschland Kurier политик подчёркивает: многие украинцы едут в Германию, не спасаясь от войны, а ради пособия: чтобы заработать такие деньги на Украине, у них ушло бы 8—9 лет.

700 тыс. украинцев сейчас получают социальное пособие в Германии, подчёркивает Ульрих Зигмунд из АдГ в Deutschland Kurier. Средств, которые идут на их содержание, разумеется, не хватает немцам в других сферах, — а речь идёт примерно о €14 млрд только за последние два года.

«Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт требует, чтобы мигранты с Украины подчинялись тем же законам, которые действуют для беженцев всех прочих национальностей, а не пользовались исключительными правами. Это крайняя несправедливость, причём немцы платят за неё огромные суммы. Экономить приходится на школах и больницах — а в миграционной сфере присутствует такое расточительство.

Немцев уверяют, что 700 тыс. украинцев сыграют позитивную роль на рынке труда, как будто все они обладают высокой квалификацией. Однако в реальности Германия предоставляет им привлекательный «социальный магнит», и только ради него они приезжают в страну. Злоупотребление действующими правилами огромно. Многие в Шлезвиг-Гольштейне знают о семье, которая получила €40 тыс., хотя ещё год назад вернулась на Украину, — и это только верхушка айсберга. €40 тыс. — это деньги, получить которые на Украине можно, отработав 8—9 лет.

Когда человек действительно бежит от войны, он рад, если находится в безопасности, если у него есть еда и одежда. Однако сейчас примерно 6 млн украинцев покинули страну, но при этом фиксируется около 30 млн пересечений границы с Украины в соседние страны за два года. Это означает либо оживлённый транзит, либо то, что каждый украинец, покинувший родину, посетил её 5 раз за два года — и тогда речь идёт о масштабном социальном туризме. Многие немцы не понимают этого, когда видят на улицах Германии всё больше дорогих автомобилей с украинскими номерами. Поэтому АдГ требует, чтобы миграционные законы в равной степени действовали для всех. Те, кто не нуждается в защите, должны быть высланы из страны.