Скотт Риттер: Запад хотел разорить Россию военными расходами — но в итоге разоряется НАТО и США

Осознав неэффективность санкций, Запад придумал новую тактику против России: начать новую гонку вооружений и заставить Москву «самозабвенно тратить деньги» на оружие и технику. Однако всё снова происходит с точностью до наоборот: «Знаете, кто самозабвенно тратит деньги? США и НАТО. Потому что Россия сейчас так далеко впереди нас, что нам ещё приходится навёрстывать упущенное», объясняет экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире Judging Freedom.

Считаете ли вы, что часть американской стратегии на Украине заключается в том, чтобы заставить Россию тратить деньги на вооружённые силы, попытаться разорить её?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Это устаревший аргумент. Прежде всего, мы никогда даже и не думали, что русские способны на то, что они сейчас делают. Мы думали, что если наложить на Россию санкции, то она падёт. И вот, что произошло: мы ввели санкции против России, а она не пала. Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО, вместе взятые, в производстве хорошего оружия.

Обожаю, когда люди начинают говорить: «НАТО расширяется! Мы присоединили Финляндию, мы присоединили Швецию!» А русские отвечают: «Молодцы. А мы создадим 14 новых дивизий, десятки новых бригад». Шах и мат. У русских сейчас есть система, которая может с этим справиться.

И теперь, чтобы оправдать то, что мы наделали, люди говорят: «У нас новая стратегия! Она заключается в том, что мы попытаемся повторить то, что произошло в 1970-80-х годах, когда мы ввязались в гонку вооружений с русскими и обанкротили их, заставили самозабвенно тратить деньги». Но этого не произойдёт.

Знаете, что произойдёт? Знаете, кто будет самозабвенно тратить деньги? США и НАТО. Потому что Россия сейчас так далеко впереди нас, что нам ещё приходится навёрстывать упущенное. Европейские страны заговорили о переходе на военные рельсы, чтобы наверстать упущенное, Америка смотрит на возрождённые российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: всё, что у них есть, превосходит то, что есть у нас.

Значит, мы должны получить новые подводные лодки, новые МБР, новые бомбардировщики… Чтобы люди понимали: замена ракеты Minuteman-III, системы сдерживания шахтного базирования, или как они там её называют, ВВС США обойдётся в пару сотен миллиардов долларов. Это, между прочим, большие деньги.

Этот проект только что прошёл первую проверку финансирования, предусмотренную законом. По закону на ранних этапах этих программ, если вы уже превысили бюджет на 12 процентов, конгресс должен остановить проект и пересмотреть его. В противном случае вы идёте по пути, когда истребитель стоимостью 100 миллионов долларов превращается в истребитель стоимостью 12 миллиардов долларов.

Они превысили планку на 22 процента. Я прямо сейчас заявляю американскому народу: эта баллистическая ракета, которой мы хотим заменить Minuteman-III, будет стоить более триллиона долларов. И вот, в чём проблема: она не будет работать. Бомбардировщик, который они собирались сделать на замену B-2, будет стоить гораздо больше, чем они говорят. И он не будет работать так, как мы того хотим. Подводная лодка, которая придёт на смену подлодкам типа Ohio, будет стоить гораздо больше, чем они говорят, — и она тоже не будет работать. Мы сами себя обанкротим.

Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.