WION: историческое событие — Саудовская Аравия впервые отправит свою представительницу на конкурс красоты

Саудовская Аравия делает очередной шаг в сторону ослабления жёстких ограничений в отношении женщин. Впервые в истории в международном конкурсе «Мисс Вселенная» будет принимать участие представительница этой страны, 27-летняя модель Руми Алькатани, сообщает WION. Это серьёзный шаг со стороны наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чтобы избавиться от имиджа консервативной страны.

Следующая новость знаменует собой нечто историческое. Саудовская Аравия впервые отправляет свою участницу на конкурс «Мисс Вселенная — 2024». Это значительный шаг со стороны наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чтобы избавиться от имиджа консервативной страны.

В мероприятии будет принимать участие 27-летняя инфлюэнсер и модель Руми Алькатани. Модель сообщила всему миру через свою страницу в Instagram* о том, что она будет первой в истории участницей международного конкурса от своей страны. Она написала, я цитирую: «Для меня большая честь участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024». Это дебют королевства Саудовской Аравии на конкурсе».

Алькатани родом из Эр-Рияда и известна своим участием в мировых конкурсах красоты. Помимо того, что она признана королевой красоты Саудовской Аравии, она владеет титулами «Мисс Ближний Восток Саудовской Аравии», «Мисс Арабский дикий мир 2021» и «Мисс Женщина Саудовская Аравия».

Под руководством наследного принца Саудовская Аравия стала свидетелем неуклонного изменения своего имиджа и ослабления жёстких ограничений. В последние несколько лет страна, известная своим консерватизмом, разрешила женщинам водить автомобиль, посещать мероприятия с присутствием представителей обоих полов и подавать заявления на получение паспорта без сопровождения мужчины-опекуна.

Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.

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