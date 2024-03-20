Французский писатель: популярность Путина в России реальна, и благодарить за это нужно Запад

20:46
Президент ОАЭ пожелал Путину дальнейших успехов на посту президента России
Лидер Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах главы государства.
20:40
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Российский лидер Владимир Путин и президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
20:39
Бах заявил, что не контактировал с Матыциным и ОКР по вопросу участия россиян в Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийским комитетом России (ОКР) по поводу участия россиян в Играх в Париже.
20:38
Захарова констатировала провал политики США на Украине
США провалили свою политику на Украине, которая для Вашингтона лишь инструмент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
20:26
Секретарь СНБО Украины Данилов исказил имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.
20:23
Госдеп подтвердил визит Блинкена в Израиль
Госдепартамент США подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен в конце недели посетит Израиль.
20:19
Семья из Грайворона оставила вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь
Семья из белгородского Грайворона оставила все вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь — животное в положении на последнем месяце.
20:19
Щербакова перенесла операцию на голеностопе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе.
20:13
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
20:10
Кабмин России отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
20:04
Карпин назвал Сербию самым сильным соперником сборной России за последнее время
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Сербию самым сильным соперником команды за последнее время.
20:02
Посол России Антонов: США разочарованы тем, что ставка на релокантов не сыграла
Очередные санкции администрации США против российских граждан и организаций — это разочарование Вашингтона тем, что ставка на воздействие на общество через релокантов не сработала, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
19:58
ТАСС: власти Британии на планируют отправлять войска на Украину
Правительство Великобритании не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, заявил представитель британского премьера Риши Сунака.
19:56
Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.
19:56
Офтальмолог Зимина рассказала о пользе зрительной гимнастики
Врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.
19:53
Пульмонолог Тарасенко рассказал о мерах профилактики тромбоэмболии
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал, какие существуют меры профилактики тромбоэмболии.
19:52
Тоннель протяжённостью 130 метров обнаружили на границе Киргизии и Узбекистана
Подземный тоннель контрабандистов, протяжённость которого составила 130 м, обнаружили на киргизско-узбекской границе. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.
19:51
Котов проиграл Ван Ашу в первом круге турнира ATP в Майами
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 1000 в Майами.
19:49
В Самарской области в ДТП с двумя «Газелями» пострадали три человека
На трассе М-5 под Сызранью в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
19:48
Диетолог Журавлёва рассказала о вреде некоторых колбасных оболочек
Диетолог Полина Журавлёва рассказала о видах колбасных оболочек. По её словам, некоторые могут быть вредными для здоровья.
19:46
Аванесян победила Андрееву на старте турнира WTA в Майами
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами.
19:43
В 2028 году планируется завершить строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии
В правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.
19:43
Исследование: 40% россиян не знают наизусть ни одного номера близких
Новое исследование показало, что 40% россиян не знают наизусть ни одного номера телефона, кроме собственного. Ещё 44% утверждают, что помнят два — три контакта самых близких людей.
19:35
Психолог Сосновская перечислила меры профилактики бессонницы
Психолог Екатерина Сосновская рассказала о мерах профилактики бессонницы. К их числу она отнесла соблюдение режима сна.
19:35
Психолог Сосновская рассказала о причинах бессонницы
Психолог Екатерина Сосновская рассказала о возможных причинах бессонницы.
19:35
В Ижевске утвердили документацию на продление проспекта Калашникова
В Ижевске утверждена документация по планировке территории для строительства участка проспекта Калашникова от улицы Бабушкина до улицы 40 лет Победы.
19:34
Житель Челябинской области спас детей при пожаре
В Челябинской области местный житель спас троих детей во время пожара.
19:34
В Челябинской области началась детская оздоровительная кампания
В Министерстве социального развития Челябинской области заявили о начале детской оздоровительной кампании.
19:34
Донорами крови в Подмосковье стали более 18 тысяч человек с начала года
В Минздраве Московской области заявили о 18 тыс. человек, ставших донорами крови с начала 2024 года.
19:34
МИД: в Эстонии исказили контекст удара войск СССР по позициям фашистов в Таллине
Власти Эстонии превзошли Йозефа Геббельса, исказив «в антироссийском угаре» контекст авианалёта советских войск на позиции фашистов в Таллине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
19:33
Актёр Мартон рассказал о спектакле «Вертинский. Русский Пьеро»
Народный артист РСФСР Николай Мартон рассказал подробности о спектакле Александринского театра «Вертинский. Русский Пьеро».
19:33
Оборот предприятий малого бизнеса Петербурга вырос на 21%
Предприятия малого бизнеса Санкт-Петербурга увеличили в 2023 году оборот на 21%.
19:33
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа докладчиком на заседание СБ ООН по Украине
Российская сторона пригласила на заседание СБ ООН, посвящённое поставкам оружия на Украину, экс-сотрудника Госдепа США Мэтью Хо.
19:33
В Омске открыли новый корпус ОмГУ имени Фёдора Достоевского
Новый 12-этажный корпус Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского открылся 20 марта.
19:32
В Тюменской области начали подготовку к закрытию ледовых переправ
В Главном управлении строительства Тюменской области заявили о начале подготовки к закрытию ледовых переправ с 25 марта.
19:32
Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA в Майами
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA в Майами.
19:30
Стоматолог Хабадзе посоветовал чистить зубы за полчаса до завтрака
Заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе дал рекомендации по чистке зубов.
19:29
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
Двое детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в Нижегородской области.
19:26
Андрей Мостовой покинул расположение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий Андрей Мостовой уехал в расположение «Зенита» из-за травмы.
19:23
Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта снизилась до 7,58%
Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта снизилась до 7,58% против 7,6% неделей ранее.
19:17
«Трактор» победил московское «Динамо» и ведёт в серии плей-офф КХЛ 3-0
«Трактор» победил московское «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:09
Житель Козинки рассказал об украинских ДРГ, которые пытались прорваться в регион
Житель населённого пункта Козинка в Белгородской области заявил, что украинские диверсанты в последние дни предпринимали активные попытки прорваться в этот район.
19:08
МИД Молдавии: российский дипломат должен уехать в течение трёх суток
Объявленный персоной нон грата в Молдавии российский дипломат должен покинуть республику в течение 72 часов.
19:06
МИД: Молдавия ожидает зеркальных мер после высылки российского дипломата
Молдавия ожидает зеркальных мер от Москвы после объявления персоной нон грата российского дипломата.
19:01
Семья пропавшей в Дагестане Цомартовой пообещала деньги за её возвращение
Родные осетинской спортсменки Анны Цомартовой, исчезнувшей в Дагестане больше месяца назад, объявили вознаграждение за её возвращение.
18:59
Министр обороны Субианто одержал победу на выборах президента Индонезии
Президентом Индонезии избран глава Минобороны страны Прабово Субианто.
18:58
Корр RT Насср пообщался с уничтожившими танк Abrams российскими бойцами
Корреспондент RT Хассан Насср пообщался с российскими военными, уничтожившими американский танк Abrams в Бердычах Донецкой Народной Республики.
18:54
Глава МО Израиля Галант заявил, что 2024 год станет «годом войны и победы»
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что 2024 год станет для ведущего военную операцию в секторе Газа еврейского государства «годом войны и победы».
18:54
Сальников: условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян.
18:54
Стоматолог Григорян рассказал об абразивных веществах в зубных порошках
Врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян заявил, что не стоит использовать зубные порошки.