Высокие результаты Владимира Путина на президентских выборах в России стали следствием санкций и отмены русской культуры в странах Запада, заявил в интервью Midi Libre французский писатель русско-украинского происхождения Владимир Федоровский. По его мнению, попытки «поставить Россию на колени» привели к росту антизападных настроений в стране и развернули её в сторону Азии.

Западу не стоит обманываться — популярность Владимира Путина в России реальна, а результаты выборов стали следствием санкций и отмены русской культуры в странах Запада, заявил в интервью Midi Libre французский писатель русско-украинского происхождения Владимир Федоровский.

Как отмечает собеседник издания, попытки Запада «поставить Россию на колени» привели к тому, что прозападные представители общественного мнения потеряли всякое влияние в России. В результате в России появится новая элита, которая будет отмечена антизападным настроем и будет ориентироваться на Азию, считая, что за ней будущее. «Это будет Россия-крепость, противостоящая Западу», — уверен писатель.

Воинственную риторику Эммануэля Макрона в адрес России Федоровский объясняет тем, что «Запад ждёт громкий провал (на Украине), поэтому президент Франции пытается найти решение, но пока оно не найдено». При этом он советует серьёзно отнестись к предупреждениям Владимира Путина о возможном риске обострения конфликта в случае отправки европейских войск на Украину.