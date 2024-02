Hill: американцы не верят в чудо-уколы для борьбы с ожирением

Как показало недавнее исследование общественного мнения, большинство американцев не верят, что новые инъекционные препараты для похудения, которые контролируют уровень сахара в крови и подавляют аппетит, смогут эффективно помочь в борьбе с лишним весом. По статистике, около 42% взрослых в США сейчас страдают от ожирения. Однако лишь 35% опрошенных выразили уверенность в том, что новые лекарства каким-то образом помогут решить эту проблему, сообщает The Hill.

Подавляющая часть американцев не уверена в том, что новые инъекционные препараты для похудения, такие как Ozempic и Wegovy, смогут эффективно помочь людям снизить вес и внести ощутимый вклад в борьбу с ожирением в США. Однако интерес к этому новому классу лекарств стимулирует всё больше дискуссий о том, какую роль в процессе снижения веса играет генетика, пишет The Hill.



Согласно официальной статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последние 20 лет проблема лишнего веса в США становится всё более ощутимой. В настоящее время уже около 42% взрослых американцев входят в категорию людей, страдающих ожирением.



Это создаёт дополнительную нагрузку на организм, которая усугубляется при наличии других заболеваний — например, сахарного диабета. Поэтому учёные занимаются разработкой новых препаратов, которые относятся к классу синтетических агонистов рецептора ГПП-1 и содержат вещества, помогающие контролировать уровень сахара в крови и подавлять аппетит, поясняется в статье.



Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в частности, одобрило новое лекарство Ozempic для лечения диабета второго типа. К числу похожих медикаментов относят Wegovy (препарат для еженедельных инъекций, одобренный FDA для долгосрочного контроля веса), а также Mounjaro и Zepbound, сообщает The Hill.



Бум популярности этих лекарств в США в последнее время положил начало более широкой дискуссии о том, какую роль генетика играет в пищевом поведении человека и его возможности успешно сбросить вес. Но хотя некоторые расхваливают эти лекарства и называют их создание прорывом в лечении ожирения, большинство американцев скептически относятся к тому, что это способно помочь людям, испытывающим серьёзные проблемы с весом.



Как показало недавнее исследование общественного мнения, которое проводила компания Pew Research Center, почти 70% американцев не уверены в том, что новые препараты для снижения веса, такие как Ozempic и Wegovy, действительно окажут существенное влияние на уровень ожирения в стране.



В ходе опроса, который проводился с 7 по 11 февраля, исследователи обнаружили, что лишь около 35% респондентов считают, что новые лекарства действительно каким-то образом помогут решить проблему ожирения. В то время как 33% опрошенных заявили, что эти препараты ничем не помогут или внесут лишь какой-то незначительный вклад в борьбе с этой проблемой.



А количество людей, которые уверены, что инъекции новых медикаментов заметно повлияют и позволят намного сократить вес, составляет лишь 16%, поясняется в статье. В то же время, как показал опрос, 65% американцев не верят в то, что можно похудеть и удерживать затем вес на нужном уровне лишь благодаря своей силе воли, заключает The Hill.