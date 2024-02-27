CNN: перед Майком Джонсоном встала сложная дилемма — и «спасти Украину» он скорее всего не сможет

Спикер палаты представителей США оказался между двух огней: с одной стороны на него давят малочисленные, но влиятельные сторонники Трампа, которые выступают резко против выделения дополнительной помощи Киеву, с другой — огромный лагерь тех, кто опасается, что без американских денег украинское правительство ждёт крах, считает обозреватель CNN. Как предполагает журналист, в таких условиях задача по «спасению Украины», которая теперь целиком и полностью лежит на плечах Джонсона, может оказаться ему не по силам.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон, от которого на сегодняшний день зависит дальнейшая судьба Украины, оказался перед «дилеммой»: он сталкивается с мощнейшим давлением двух разных лагерей, один из которых пытается заставить политика наконец вынести законопроект о границе и помощи Украине на рассмотрение его палаты, а другой — ни в коем случае этого не делать, пишет сайт CNN.

Как разъясняет обозреватель канала, первый лагерь на деле входит большинство членов конгресса от обеих фракций, которые не на шутку встревожены появившимися теперь признаками того, что Россия вот-вот добьётся перелома в украинском конфликте, а также зарубежные союзники Вашингтона, опасающиеся, что без американских средств и влияния США западная коалиция друзей Киева быстро разрушится. Активных действий от Джонсона требуют и другие соратники Америки, предупреждая о том, что если спикер продолжит упорствовать, США в плане престижа и влияния на международной арене будет ждать сокрушительный удар.

Лагерь тех, кто желает, чтобы Джонсон и дальше блокировал законопроект о помощи Украине, не так велик — он представлен в основном «маргинальным» крылом сторонников Трампа в палате представителей, которые считают помощь Украине несовместимой с курсом на возвращение Америке былого величия. Между тем, эти люди обладают серьёзным влиянием: они уже сумели сместить с поста спикера предшественника Джонсона Кевина Маккарти, а кроме того — могут заблокировать практически любой законопроект, поскольку республиканцы имеют лишь незначительное большинство в палате представителей.

Как подытоживает журналист CNN, такое давление — серьёзное испытание для неопытного «тихони» Джонсона, и «даже если он хочет спасти Украину, не исключено, что это будет чисто по политическим причинам невозможно».