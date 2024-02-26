Советник Байдена Салливан: пока спикер палаты представителей оставляет Украину без помощи, «Путин продвигается вперёд»

Упорство спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который отказывается рассматривать предложенный конгрессом законопроект, содержащий положения о новом пакете помощи Украине, играет на руку Кремлю, предупредил в эфире CNN советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По мнению Салливана, если спикер всё же вынесет документ на рассмотрение своей палаты, он почти наверняка будет принят.

По той же теме — официальный представитель Белого дома на этой неделе заявил, что, цитирую, «спикер Джонсон выбирает сторону Путина, пренебрегая благополучием американского народа, Украины и НАТО». Заявление весьма жёсткое. Вы считаете так же? Спикер палаты представителей действительно выбирает сторону Владимира Путина?

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по вопросам национальной безопасности: Знаете, о мотивах я говорить не стану — я будут говорить только о реальности. А реальность в том, что есть сильное... Реальность в том, что с каждым днём, пока Украина остаётся без необходимых ей ресурсов, Путин продвигается вперёд, а Киев страдает.





А ведь в палате представителей в обеих фракциях есть чёткое большинство, готовое принять этот законопроект, если он будет рассмотрен — ну а решение о том, чтобы его рассмотреть, принять может только один человек. И за ним пристально наблюдает история.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2024 года.