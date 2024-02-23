Ведущая Daily Wire одобрила объявление в розыск украинки, показавшей грудь перед собором Василия Блаженного

Непристойное поведение стало нормой в Америке, а в России с таким не хотят мириться, поэтому Россия может быть примером для подражания, полагает ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс. Своей «сбывшейся мечтой» Оуэнс назвала новость о том, что украинка, позировавшая топлесс перед собором на Красной площади, была объявлена в розыск.

Не знаю даже, как приступить к этой новости. Это такая сбывшаяся мечта для меня, я могу расплакаться. По сути, будь я в ответе за общество, если вы, ребята, изберёте меня и я стану диктатором Америки, я буду много делать для того, чтобы очистить улицы. И в том числе мы, конечно же, будем решать проблему б…ского светопреставления в Америке: у всех какие-то позывы быть б…ю в интернете и повсюду. Можете себе представить ту незамутнённую радость, которую я испытала, узнав, что есть страна, которая отлавливает бл…й! Вы не поверили мне в начале программы, вы решили, что это не может быть правдой. Но это происходит. И происходит в России.



Дамы и господа, позвольте, я расскажу вам эту историю. Была такая модель OnlyFans — вы угадали, конечно же, они все модели OnlyFans, они ничего не могут с собой поделать! — и в 2021 году она решила… по сути, осквернить собор. Она решила: «Сделаю фото перед этим собором, сняв блузку. Я буду позировать топлесс! Потому что, ха-ха-ха, это весело!» И ещё потому, что она украинка, и потому, что она б…ь. Это бл…ая психология. Никому не придёт в голову именно так отомстить России. «Сниму блузку!» — это нелогичная мысль. Но в б…м мире мыслят именно так. Разнообразные бл…ие расстройства.



Вот, кстати, и она. Я показываю вам её. Посмотрите. Просто немного сисек. Собор, перед которым она снимается, конечно же, знаменит, его официальное название — собор Покрова Пресвятой Богородицы, собор Покрова на Рву. Итак, да, это много значит для многих людей, и она решила: «Покажу-ка я сиськи!»



И к этому не отнеслись по-доброму. Это видео снова всплыло недавно, власти увидели и сказали: «Мы этого не потерпим!» И они решили объявить эту женщину в розыск. Кстати, если вам интересно имя этой бл…и, её зовут Лолита Богданова, ей 24 года. Мы не знаем точно, каким именно случайным бл…м расстройством она страдает, но оно у неё есть. Кстати, моя работа… Моя программа должна называться «Охотники на бл…й» — именно так я должна зарабатывать на жизнь. Я говорила вам, что хочу открыть клинику для б…й, но это заставило меня осознать, что мои таланты здесь не вполне раскрываются, мне надо отлавливать б…й по всему миру! Хочу начать эту миссию в нашем обществе и в обществах по всему миру.



Мне нравится эта история. Они внесли её в список особо разыскиваемых. Внесём ясность. Можете ли вы представить себе, чтобы у нас в Америке за такое вносили в список особо разыскиваемых? Во-первых, список тогда был бы бесконечным. По сути, в него попал бы весь Голливуд вперемешку с кучей других женщин. Я просто обожаю эту историю. По этой причине, думаю, что мне, к сожалению, придётся переехать в Россию. Я с этим согласна.



Потому что мы не должны так делать, вообще не должны так делать. Она абсолютно ничего не доказала, продемонстрировав сиськи перед собором. Просто ей нравится так делать, это даёт просмотры, внимание, деньги. И таким людям, по моему мнению, не место в приличном обществе.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.