NTD: Египет строит стену на границе с сектором Газа

Египет строит большой бетонный забор в Рафахе недалеко от границы с сектором Газа. Как передаёт NTD, по словам властей, это будет «логистической зоной», где смогут разместиться палестинцы на случай, если израильское военное наступление приведёт к массовому бегству через границу.

Египет строит большой бетонный забор в Рафахе недалеко от границы с сектором Газа. По словам властей, это будет «логистической зоной» для предоставления помощи жителям анклава. Там якобы смогут разместиться палестинцы на случай, если израильское военное наступление на Рафах приведёт к массовому бегству через границу.

Египет неоднократно отрицал, что готовится остановить поток беженцев. При этом выражал обеспокоенность по поводу того, что наступление Израиля в Газе может вытеснить палестинцев на Синайский полуостров. Такие же опасения выражали соседние арабские государства, включая Иорданию.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласен с намерением международного сообщества в одностороннем порядке признать палестинское государство.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного соглашения с палестинцами. Такое соглашение будет достигнуто только путём прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий.

Ранее Нетаньяху сообщил, что переговорщики от Израиля не вернулись в Каир для дальнейших переговоров о перемирии, поскольку требования ХАМАС были абсолютно недопустимыми.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Они хотят победить Израиль. Мы, конечно, с ними не согласимся. Когда ХАМАС откажется от этих бредовых требований, мы сможем двигаться дальше.

Переговоры при посредничестве Египта и Катара, направленные на достижение прекращения огня в Газе и освобождение более 100 израильских заложников, пока не дали результатов. Последний раунд завершился около недели назад. Нетаньяху сказал, что требования группировки включают прекращение войны и сохранение власти ХАМАС.

Между тем тысячи израильтян выходят в Тель-Авиве с требованием немедленно освободить всех заложников, которые всё ещё находятся в секторе Газа.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я здесь ради моего дяди Михаеля Нисенбаума, который был похищен 7 октября и до сих пор удерживается ХАМАС. Он болен. Мы хотим сделки сейчас, чтобы вернуть всех заложников домой.

А в секторе Газа вторая по величине действующая больница в воскресенье погрузилась в хаос. Множество пациентов всё ещё укрываются в больнице Насера в южном городе Хан-Юнис. Но чтобы оказать всем помощь, нет ни врачей, ни ресурсов.

Большинство больниц Газы не работают из-за боевых действий и нехватки топлива. В результате 2,3 миллиона жителей анклава остались без надлежащего медицинского обслуживания.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2024 года.