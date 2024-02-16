Foreign Affairs: США следует пожертвовать глобальным военным господством для собственного блага

Попытки Вашингтона сохранить мировое лидерство могут выйти ему боком, считает обозреватель Foreign Affairs Стивен Вертхайм. По его мнению, Соединённым Штатам следует сократить своё влияние на другие регионы и заняться собственными внутренними проблемами.

После окончания холодной войны Пентагон сформулировал обоснование для глобального доминирования США. Оно сводилось к тому, что Вашингтону следует сохранять военное превосходство в большинстве регионов мира, чтобы подавлять конкуренцию среди других стран, сдерживать появление соперников и «поддерживать мир по разумной цене для американцев», пишет обозреватель Foreign Affairs Стивен Вертхайм.

Но, по его словам, эпоха однополярности закончилась. Поэтому сейчас перед США стоит серьёзный выбор: сокращать расходы и риски или стараться сохранить глобальное первенство, чтобы в итоге «метаться от одного кризиса к другому».

Сам автор статьи склоняется к первому варианту. Соединённым Штатам следует «урезать свои политические цели и оборонные обязательства», связанные с Европой и Ближним Востоком, чтобы обеспечить стабильность в этих регионах. В частности, Белый дом должен сместить груз ответственности за собственную безопасность на своих союзников, рассуждает аналитик.

В то же время Вашингтону не стоит брать на себя новые обязательства, которые могут навредить американским интересам. В частности, ему следует избегать заключения оборонного договора с Саудовской Аравией и твёрдо воздерживаться от принятия Украины в НАТО, отмечает публицист.

«Для процветания США не нужно глобальное военное господство. Если им что-то и необходимо, так это спасти собственную либеральную демократию, перестроить партийную политику и восстановить доверие народа. Попытка зацепиться за первенство отбрасывает назад эту великую задачу. В результате возникает внешняя политика, которая постоянно выходит из-под контроля, и страна, которая теряет чувство самоконтроля», — предупреждает Вертхайм.