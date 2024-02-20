TV5 Monde: в Конго жгут флаги Франции и США — демонстрантам надоело «лицемерие» западных партнёров

В Демократической Республике Конго прошли акции протеста активистов, требующих от властей закрыть посольства Франции, США и других стран, оказывающих поддержку соседней Руанде, передаёт TV5 Monde. По данным канала, протестующие недовольны лицемерной политикой Запада, который помогает руандийцам, спонсирующим конголезское повстанческое «Движение 23 марта».

Флаги Франции и США топчут; затем — сжигают. Послание, которое хотят донести демонстранты, понятно: они обвиняют эти страны в том, что те не оказали им поддержку в борьбе против повстанцев из «Движения 23 марта».

МОИЗ ХАНГИ, активист движения «Борьба за перемены» (Lucha): Властям Конго пора наладить отношения с другими партнёрами — искренними и не лицемерными. Франция, Англия и США сейчас помогают Руанде, а между тем доклады экспертов ООН чётко показывают и уже привели свидетельства в пользу того, что Руанда спонсирует «Движение 23 марта».

Кигали отрицает заявления о том, что Руанда оказывает поддержку повстанцам в ДРК, но демонстранты таким опровержениям не верят. Протестующие направляются в город Саке, желая выразить поддержку военнослужащим сил Конго и их партнёрам в борьбе против повстанцев из «Движения 23 марта», — однако их останавливают на пути в город, после чего начинаются первые выступления и требования.

БОБ ЛВАБОШИ, активист движения «Око народа» (Jicho La Raiya): ...Также требуем присутствия начштаба в неподсрественной близости от Вооружённых сил ДРК, дабы устранить какофонию приказов на линии фронта, оказания вооружённым силам и патриотическим ополчениям на фронте полноценной логистической поддержки и закрытия в течение 72 часов посольств и консульств всех стран, оказывающих поддержку Руанде с целью продления кризиса в ДРК. Призываем граждан быть бдительными и оказывать содействие армии во вред противнику.

А тем временем представители гражданского общества провинции Северное Киву и Вооружённых сил ДРК и её партнёров проводили собрание для подведения первых итогов операции «Спрингбок».

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФОЛЛ СИКАБВЕ, руководит операциями в Северном Киву и Южном Киву: Мы вышли на высоты в окрестностях Саке, а противник находится внизу тех же высот. Поэтому сейчас идёт игра в кошки-мышки на этих высотах и мы стараемся консолидировать силы. Мы должны в сотрудничестве с Миссией ООН по стабилизации в ДРК сделать всё для проработки наших ошибок и устранения слабостей, дабы сражаться за то, чтобы граждане, которые были вынуждены покинуть окрестности Саке, могли вернуться домой и чувствовать себя в безопасности.

Что же до международной обстановки, США потребовали отвода руандийских войск, присутствующих на востоке ДРК, и вновь обвинили Руанду в оказании поддержки повстанцам «Движения 23 марта». Власти Руанды в минувший понедельник заявили, что оставляют за собой право делать все с их точки зрения правомерные шаги для защиты своей страны.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.