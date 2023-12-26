El País: Запад проигрывает конкуренцию за влияние в Африке

Пока Запад стремительно сдаёт позиции в Африке, Китай, Индия, Россия и Турция завоёвывают присутствие на континенте, пишет El País. Эти страны активно участвуют в экономической жизни континента, инвестируют в страны Африки и развивают там многочисленные инфраструктурные проекты, пользуясь антизападными настроениями.

Государственный служащий Сенегала Малик Сек ежедневно преодолевает 35 км, чтобы добраться до своего офиса, расположенного в новом городе Диамниадио, недалеко от Дакара. По пути на работу он проходит мимо Музея африканских цивилизаций и Большого театра, финансируемых Китаем, едет по магистрали, построенной французской компанией, проходит жилой комплекс, построенный индийской компанией, и любуется очертаниями огромного футбольного стадиона, построенного турецкой строительной компанией. Недалеко начинается строительство нового завода по производству вакцин, финансируемого Европейским союзом.

Всего за 35 км Малик проезжает через миниатюру новой Африки, пишет El País. Китай, Индия, Россия и Турция активно завоёвывают присутствие на континенте во всех областях, от безопасности и инфраструктуры, до торговли и культуры, в то время как явно отстающий Запад цепляется за последние возможности расширить присутствие и ищет способы вернуть часть утраченных за последние годы позиций.

Причины интереса к Африке многообразны: перспективы демографического и экономического роста, а также природные ресурсы в том числе. Но в последние годы два конкретных фактора усиливают этот интерес. С одной стороны, конкуренция между державами становится всё более откровенной, что побуждает искать союзников, друзей или голоса во всём остальном мире. С другой стороны — растущая актуальность некоторых стратегических сырьевых товаров.

Как отмечает издание, если раньше в основном преобладали экономические интересы, сейчас всё больше стран стремятся расширять связи с государствами Африки по геополитическим соображениям. Сегодня причины интереса к Африке многообразны: это как перспективы демографического и экономического роста, а также природные ресурсы, так и поиск новых союзников в условиях набирающей обороты конкуренции между державами.



Осознавая набирающую обороты конкуренцию, страны Африки стремятся максимально использовать её в своих интересах. Кризис доверия к международным организациям также подталкивает государства континента к некой «прагматичной диверсификации».

«Сейчас все заинтересованы в этом континенте. А изменения в мировой геополитике позволяют Африке выбирать наиболее подходящих для неё экономических и торговых партнёров. Никто больше не может прийти и навязать нам что-либо», — говорит экономист из Гвинеи-Бисау Карлос Лопес.

Китай, Турция и Индия активно участвуют в экономической жизни континента, инвестируют в страны Африки и развивают там многочисленные инфраструктурные проекты. Однако всё это лишь начало более глубоких перемен. Зачастую именно незападные страны становятся для африканских государств не только близкими партнёрами, но и моделью развития.

Волна государственных переворотов в Сахеле за последние три года иллюстрирует глубину этих изменений. Военные в Мали, Буркина-Фасо и Нигере — странах, где Франция развернула свои войска для борьбы с джихадизмом, пришли к власти благодаря растущему антизападному течению. Поддерживаемые Парижем режимы больше не были способны ни гарантировать территориальную целостность государств, ни обеспечить выживание или основные потребности значительной части их населения.

В этом контексте Россия позиционирует себя как отличная альтернатива Западу в вопросах безопасности. По мнению экспертов, страна успешно пользуется антизападными настроениями среди общественности целого ряда стран. Свидетельством тому El País называет тот факт, что большинство африканских государств отказались осудить спецоперацию России на Украине, против которой активно высказываются западные страны.

При этом конкуренция идёт не только в экономической или политической сфере, но и в вопросе о том, как представляются те или иные факты, пишет El País. Потере Западом своих позиций способствуют антизападные настроения континента, основанные на таких неоспоримых фактах, как недостаточное развитие континента после столетий европейского присутствия. Эти настроения всё чаще можно увидеть в социальных сетях, где они активно распространяются, зачастую даже обрастая фейками и слухами. Кроме того, немаловажную роль сыграла реакция Запада на пандемию коронавируса. Тогда в Африке и на глобальном Юге осудили эгоизм западных лидеров при распространении вакцин.

Осознавая потерю позиций, Запад пытается реагировать. В феврале прошлого года Евросоюз и Африканский союз объявили о запуске программы европейских инвестиций в страны Африки в объеме от €150 млрд на период до 2030 года. Инициатива весьма амбициозна: она охватывает такие секторы, как зеленая энергия, цифровые инновации или электрификация в сельских районах. Впрочем, эксперты предупреждают, что Западу предстоит долгий путь, прежде чем Африка увидит факты, подтверждающие реальное изменение отношения к континенту.