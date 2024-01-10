WSJ: Франция испортила свои отношения с африканскими странами и ухудшила политическую ситуацию на континенте

При Макроне ситуация с бывшими французскими колониями в Африке стала ухудшаться, пишет The Wall Street Journal. В Нигере, Мали и ряде других африканских стран растёт недовольство действиями Парижа. Францию обвиняют в лоббировании сугубо своих интересов и кандидатов на выборах, ненужном насаждении демократии и своих порядков. Часто неуместные высказывания и действия президента Франции только подливают масла в огонь.

Действия Франции в Африке при Макроне испортили связи с бывшими колониями и спровоцировали «геополитический кризис», пишет The Wall Street Journal.

После переворота в Мали французские чиновники предложили своим американским коллегам «четырех видных малийских политиков» в качестве преемников, но американцы отказались от поддержки. Прошлый же президент был свергнут «после многомесячных протестов против него и его связей с бывшей колониальной державой страны», пишет издание. Мали сейчас главый центр исламистского повстанческого движения и главный «внешнеполитический кризис за шесть лет президентства Макрона». Это событие является наглядным примером того, как нынешняя французская администрация разрушила связи с бывшими колониями.

Недовольство растёт по всему континенту, силу набирают антифранцузские партии и политики. Париж винят в «многолетнем отставании в развитии и бесхозяйственности». Даже в более лояльных странах, таких как Сенегал, различные французские предприятия подвергаются нападениям во время митингов. Вообще сложившуюся ситуацию можно назвать одним «из крупнейших антизападных восстаний со времен окончания холодной войны».

Также неудачи Франции вредят и США в их борьбе с террористами на территории континента. Теперь африканские командиры «налаживают связи с Россией в сфере безопасности», отмечает автор статьи. Соединённые штаты даже сократили свое присутствие в Нигере, который долгое время был главным союзником Вашингтона в регионе.

«Нам надоела Франция. Мы сыты по горло тем презрением, которое они нам выказывают», — заявил Яу Сангаре Бакари, министр иностранных дел Нигера.

Изначально Макрон обещал иную политику по отношению к Африке. Он заверял, что «не приходит и не указывает Африке, что ей делать». Но Франция всё равно посылала своих солдат на операцию «Бархан», направленную на борьбу с террористами в Сахеле, хотя война была непопулярна, а местные солдаты страдали от коррупции и того, что именно они, а не французы, проходили через самые сложные бои. За десятилетие после 2013 года в Сахеле погибли 58 французских солдат, в то время как из сахельских стран — несколько тысяч.

В интернете появлялась масса теорий заговора вокруг военного присутствия Франции, на которые администрация Макрона отвечала крайне нелепо. Сам Макрон на различных выступлениях и конференциях неоднократно неудачно высказывался о Африке и её лидерах, иногда в почти оскорбительном ключе.

Многие из тех, кто присоединился к протестам в поддержку переворота в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и Габоне, заявили, что считают демократию «навязанной Западом концепцией, которая не выполнила своих обещаний». Именно действия Франции стали причиной таких заявлений.

Африке нужно разобраться с собственной экономикой, системой образования и здравоохранения, а демократия лишь мешает этим процессам. Связь с Парижем выгодна лишь элитам, которые «отправляют своих детей учиться во Францию». Разрыв связей может стать очень важным, хоть конечно и рискованным шагом для африканского континента. Это может стать началом новый эры для Африки.