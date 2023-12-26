Guardian: конфликт в Судане затмили война на Украине и в секторе Газа

В Судане уже 8 месяцев идёт война, но на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине про него никто не вспоминает, отмечает автор статьи в The Guardian. Между тем суданцы ожидали, что их союзники и западные державы придут на помощь, ведь ситуацию там ООН уже называет крупнейшим кризисом беженцев.

15 апреля в столице Судана разразился конфликт: перестрелка, по городу стали разъезжать вооружённые люди. И все думали, что столкновение между вооружёнными силами страны и оппозиционной группировкой будет недолгим, пишет The Guardian. Ведь эта третья по величине страна Африки граничит с рядом государств, важных для западных держав. И суданцы ожидали, что Штаты, их союзники в Персидском заливе, и Европа положат конец столкновению.

Но вышло совершенно иначе. Конфликт бушует уже восемь месяцев, и конца ему не видно. Тысячи людей погибли, а многим пришлось покинуть место жительства, в итоге ООН называет ситуацию крупнейшим в мире кризисом беженцев. При этом Судан и без того борется с высоким уровнем бедности, и международные наблюдатели обвинили обе стороны в совершении военных преступлений. Всемирная продовольственная программа предупредила, что пострадавшие от войны районы могут столкнуться с «катастрофическим голодом» к маю следующего года, если не получат больше продовольственной помощи.

В Соединённых Штатах проживает одна из самых больших диаспор суданцев на Западе, около 51 тыс. человек. В Великобритании — 35 тыс. человек, родившихся в Судане.

Эта война отличается от предыдущих тем, что бои происходят в основном в столице — Хартуме, где проживает около 9,4 миллиона человек. В итоге сейчас по его улицам разбросаны тела, кварталы разрушены, повреждён важный мост через реку Нил.

Но диаспора и международные гуманитарные группы признают, что потребности Судана конкурируют с кризисами в секторе Газа и на Украине. Так что ООН заявила, что получила от доноров только 39% из $2,6 млрд, необходимых ей для реагирования на кризис в Судане, причём около половины этих денег поступило из США.

Белый дом занят переговорами по поводу одобрения военной помощи Израилю и Украине. При этом там даже не назначили спецпосланника в Судан, хотя конфликт идёт уже восемь месяцев. Они лишь заявляют, что администрация рассматривает этот вопрос.

Политолог Кэмерон Хадсон сказал: «Предыдущие администрации смогли справиться с крупными геополитическими сдвигами и даже войнами, в которых участвовала Америка, и имели достаточно способностей, чтобы заботиться о том, что происходит в этой стране. Поэтому я не до конца понимаю, почему сегодняшний день особенно отличается от того, что было 15 или 20 лет назад, но это во всех аспектах, на которые можно обратить внимание».

Причём автор статьи The Guardian отмечает, что сами суданцы удивляются такому безразличию союзников: «Почему все сосредоточены на Украине или других регионах? Почему они забывают о нас?»