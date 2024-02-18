Подполковник Дэвис: Запад рискует, отрицая, что Россия станет сильнее после конфликта на Украине

Запад рискует подорвать свой авторитет и потерять доверие остального мира, продолжая давать обещания, которые не может сдержать, заявил на своём YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По словам Дэвиса, вопреки всем заявлениям стран Запада, возрастает вероятность того, что Россия выйдет из украинского конфликта более сильной в дипломатическом, экономическом и военном отношении.

Как это выглядит на Западе? Этот сегмент будет о том, что Авдеевка пала и может разворачиваться один из наших худших сценариев: Путин сможет победить и выйти из этой войны более сильным, чем был в начале. Всё, что мы до сих пор говорили на Западе, сводилось к тому, что мы собираемся ослабить Россию и мы не против, если конфликт придёт к патовой ситуации и затянется надолго, потому что это играет нам на руку — Россия будет продолжать ослабевать, и это способствует нашей безопасности.

Это абсурдная позиция — я говорил об этом с самого начала, — но это то, что они хотели делать. Что ж, теперь возрастает вероятность того, что всё сложится наоборот и что Россия станет сильнее в дипломатическом, экономическом и военном отношении даже на местах. Это противоположно тому, чего мы хотели достичь.

И я уверяю вас, что во всём мире наблюдают за этим. Обычно я закатываю глаза, когда слышу, как люди говорят: «Если мы не будем действовать жёстче в отношении…» — заполните пробел: в отношении Ирана, Северной Кореи, Китая и так далее, — «… нас будут считать слабыми и будут использовать это в своих интересах».

Позвольте сказать, в чём на самом деле состоит опасность: если мы попытаемся говорить и действовать жёстко, то нам разобьют нос и отбросят назад. Вот, что подорвёт наш авторитет. Когда вы делаете заявления и не можете выполнить (то, что обещаете. — ИноТВ) — как многие любят говорить, — именно тогда вы теряете доверие и подвергаете риску себя и свои интересы.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2024 года.