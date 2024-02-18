Подполковник Дэвис: Запад рискует, отрицая, что Россия станет сильнее после конфликта на Украине
Как это выглядит на Западе? Этот сегмент будет о том, что Авдеевка пала и может разворачиваться один из наших худших сценариев: Путин сможет победить и выйти из этой войны более сильным, чем был в начале. Всё, что мы до сих пор говорили на Западе, сводилось к тому, что мы собираемся ослабить Россию и мы не против, если конфликт придёт к патовой ситуации и затянется надолго, потому что это играет нам на руку — Россия будет продолжать ослабевать, и это способствует нашей безопасности.
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