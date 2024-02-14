CNN: США при Трампе не будут надёжным союзником НАТО

Европейским союзникам стоит очень серьёзно относиться к угрозам Трампа. Ведь он никогда не любил НАТО и до сих пор уверен, что альянс не служит американским интересам. Такое мнение выразил Иво Даалдер в эфире CNN. По его словам, можно по-разному интерпретировать заявления бывшего президента, но суть одна: при Трампе Америка не будет надёжным союзником НАТО. Это хорошие новости для врагов США, но не для друзей.

Итак, если Трамп всё-таки победит в ноябре, насколько серьёзно следует странам — членам НАТО отнестись к его угрозе? И что произойдёт, когда европейские союзники почувствуют, что больше не могут полагаться на Соединённые Штаты?

ИВО ДААЛДЕР, бывший представитель США в НАТО: Я думаю, что им стоит очень-очень серьёзно отнестись к идее, что Соединённые Штаты под предводительством Дональда Трампа не будут надёжным союзником.





Можно по-разному расценивать его заявления, но всё сводится к одному и тому же существенному моменту. Дональд Трамп не любит НАТО, он никогда не любил НАТО. Он не считает, что этот альянс служит американским интересам. Его взгляды на международную политику такие же, это сделка.





Это вопрос того, что мы можем получить из этого, а на самом деле, что он может получить, а не то, чего мы можем достичь вместе. Так что я не думаю, что здесь стоит вопрос о том, кто сколько тратит. По сути это вопрос, как мы работаем вместе.





Европейцы и союзники по всему миру воспримут переизбрание Дональда Трампа, как конец эпохи, когда они могли положиться на Соединённые Штаты и верить Соединённым Штатам и когда Соединённые Штаты заслуживали доверия. Это хорошие новости для врагов Америки, но плохие новости для наших друзей.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.