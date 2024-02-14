CNN: США при Трампе не будут надёжным союзником НАТО
Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.
Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.
Ни у кого не получится заставить палату представителей Соединённых Штатов вслед за сенатом принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Об этом заявил спикер палаты Майк Джонсон.
Мосгорсуд постановил вернуть ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину.
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды).
Треш-стримера из Ярославля, публиковавшего видео с избиением людей, арестовали на два месяца.
Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч с казахстанским «Кайратом» в рамках товарищеского турнира Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении амстердамского суда заочно приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и командой Парагвая.
Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова вызвали в Министерство иностранных дел России из-за оскорбительных высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, не владеющих узбекским языком.
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии.
Министр культуры Кировской области Даниил Дворцов рассказал об итогах работы за 2023 год.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.
Ставропольский Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в регионе с 16 февраля.
В Медицинском институте Петрозаводского государственного университета установили мемориальную доску в честь учёного, основоположника медицины критических состояний Анатолия Зильбера.
Руководитель Центра кибербезопасности компании F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что пик рассылок фишинговых сообщений приходится на вторник, а вторым по популярности днём среди мошенников является понедельник.
В Удмуртии в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» на обновление Музея Ижевска выделят 1,9 млн рублей.
Российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака.
Эксперт по недвижимости София Мамедова рассказала, какие особенности нужно учитывать при покупке апартаментов. В частности, если их покупают для сдачи в аренду, желательно понимать целевую аудиторию.
В России предстоит изменить принципы работы системы здравоохранения, заявил российский лидер Владимир Путин.
Сборная Свердловской области стала победительницей Спартакиады сильнейших в прыжках на лыжах с трамплина среди смешанных команд.
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо быть готовыми к вызовам, в том числе угрозам вспышек новых глобальных эпидемий.
Российский президент Владимир Путин сообщил, что в России в 2023 году более 90 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры.
В Севастополе троллейбус столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека.
Фигуристка Камила Валиева не примет участия в шоу команды Этери Тутберидзе, которые пройдут весной.
Российский президент Владимир Путин заявил, что регионам необходимо повысить окладную часть зарплат медицинских работников с 1 апреля.
Президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.
Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, какое значение йод играет в поддержании здоровья организма.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что сожалеет о том, что в наше время спорт смешивается с геополитикой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европейский союз ядерным оружием в случае необходимости.
Президент России Владимир Путин призвал избавиться от коммерциализации в спорте.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил план развития образования, детского здравоохранения и других мероприятий, которые приурочены к Году детства.
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в прошлом году передавали компании «АвтоВАЗ», вернули в государственную собственность.
В Кировской области выявили 91 случай COVID-19 за неделю с 5 по 11 февраля.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой повысить с 1 марта размер выплат медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах.
В Энергодаре Запорожской области прозвучало два взрыва, сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Глава британского МИД Дэвид Кэмерон призвал другие страны не бояться эскалации конфликта на Украине и продолжать поставлять оружие ВСУ. По его словам, предупреждения со стороны России — «пустая риторика».
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