Economist: Трамп сеет сомнения среди союзников и приглашает врагов испытать решимость Запада
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что соревнования Спартакиады сильнейших организованы на высочайшем уровне.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом резко раскритиковал недавнее шаги Вашингтона, позволяющие вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.
Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.
НАТО окажется в «реальной опасности», если Дональд Трамп вернётся на пост президента США, считает его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
В Пентагоне рассчитывают, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин сможет вернуться к своим обязанностям во вторник, 13 февраля.
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Первомайского в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов не исключил, что нападающий Иван Морозов может пропустить ближайший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Решение западных стран конфисковать суверенные активы России должно получить юридическую поддержку, чтобы не было рисков в будущем. Такой позиции придерживается замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не посещала «РДЖ Арену» с момента своего ухода из клуба.
Филип Сатклифф, тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, высказался об отношении бойца к России.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне не считают, что сокращение поставок вооружения Израилю будет верным решением.
Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ.
Европейским странам пора готовиться к тому, чтобы самостоятельно защищать себя, не рассчитывая на помощь США, считает глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Дохе (Катар).
Бывший главный тренер «Сочи» Андрей Назаров считает, что национальные хоккейные федерации Швеции и Финляндии заняли неконструктивную позицию по отношению к России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Германия поддерживает киевский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.
Филип Сатклифф, тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный готов провести бой в июне.
Госдеп США «воодушевлён» новыми действиями Евросоюза в отношении замороженных активов России, сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет настаивать на том, чтобы лидеры всех стран Североатлантического альянса увеличили военные расходы.
Московский «Спартак» в гостях одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался на обложке французской спортивной газеты L'Équipe.
Президент США Джо Байден не хотел бы, чтобы глава Пентагона Ллойд Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.
Американский президент Джо Байден заявил, что Североатлантический альянс обеспечивает безопасность Соединённых Штатов, а сомневающихся в этом назвал угрозой стране.
Бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепёхин считает, что хавбек Алексей Сутормин станет усилением для «Сочи».
Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес предупредил о «мрачном развитии ситуации» на Украине на фоне военного преимущества России, которая нарастила производство для снабжения вооружённых сил.
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что в Нижегородской области на этой неделе может похолодать до -27 °С.
В Министерстве иностранных дел Чехии выступили с инициативой бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии.
Полузащитника «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио» на правах аренды.
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан второй звездой по итогам игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы, рассказала, как помочь детям полюбить чтение.
Украинские спецслужбы отлавливают граждан Украины, которые поддерживают Россию, много таких случаев было замечено в Кривом Роге, рассказал РИА Новости военнопленный из 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Автобус с футболистами «Реала» столкнулся с легковым автомобилем по пути на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» сообщили, что российский нападающий Егор Афанасьев начнёт выступать за основной состав команды.
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада пытались ослабить Россию при помощи «неонацистского монстра» в лице киевского режима.
В Тюмени завели уголовное дело против подростков, которые избивали жителей на камеру.
Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев одержали победу на Спартакиаде сильнейших.
Российский газ не подпадает под санкции Европейского союза, для отказа от него Австрии необходимо создать правовую основу.
Потребности Украины в снарядах сейчас в три раза превосходят возможности их производства в Германии, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской теннисистки Людмилы Самсоновой от канадки Лейлы Фернандес в матче первого круга на турнире в Дохе (Катар).
Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.
Генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в парном могуле Виктория Лазаренко высказалась о Спартакиаде сильнейших.
Журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что считает президента США Джо Байдена некомпетентным.
Разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).
День поисковика впервые планируют отметить 15 марта в Ленинградской области.
Стоимость биткоина превысила $50 тыс. впервые с 27 декабря 2021 года, свидетельствуют данные площадки CoinDesk.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о расширении географии экспорта региональной продукции АПК.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.