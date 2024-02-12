Economist: Трамп сеет сомнения среди союзников и приглашает врагов испытать решимость Запада

Судя по последним заявлениям Трампа, он станет разрушителем НАТО, предупреждает The Economist. Своими словами он превращает оборонный альянс в своеобразную форму бандитского рэкета, когда заявляет, что не будет денег — не ждите и защиты. Пагубное влияние Трампа ощущается уже сейчас, поэтому европейцам следует готовиться к неблагоприятному развитию событий и перспективе остаться без поддержки Вашингтона, чтобы их не застали врасплох.

Если Дональда Трампа изберут на второй срок, то каким президентом он будет на этот раз, задаётся вопросом The Economist. Будет ли это версия того президента, который убеждал союзников повышать расходы на НАТО и начал вооружать Украину? Или же это будет версия политика, который угрожал выйти из Североатлантического альянса и обнял Владимира Путина?

Издание считает, что если опираться на его последние заявления, то вывод очевиден: новый Трамп станет разрушителем альянса. Во время недавнего предвыборного выступления Трамп рассказал историю о том, как он жёстко разговаривал с лидером одной из европейских стран, который «просрочил» свои платежи за оборону. «Я не стал бы вас защищать. На самом деле, я посоветовал бы им (русским. — ИноТВ) делать всё, что они, чёрт возьми, захотят. Вы должны заплатить. Вы должны оплатить свои счета», — заявил бывший глава Белого дома.

Такие слова неизбежно вызовут тревогу у всех членов альянса, уверен The Economist. И уже неважно, был ли подобный разговор на самом деле. Раз Трамп готов призвать Россию напасть на одну из стран НАТО, он автоматически ослабляет обещание пятой статьи договора — нападение на одного из союзников приравнивается к нападению на всех.

Североатлантический союз работал на политике сдерживания с момента основания в 1949 году. Он всегда придавал своим членам уверенности и до сих пор привлекает новых членов, пишет издание. Однако если поставить под сомнение статью 5, то сила НАТО мало чего стоит — и возрастает риск войны.

Конечно, Трамп не единственный американский лидер, кто жаловался на своих союзников, принимающих щедрость США как должное. Но разница между ним и его предшественниками, по мнениюThe Econoimist в том, что господин Трамп превращает оборонный альянс в своеобразную форму бандитского рэкета, когда заявляет, что если не будет денег — не ждите и защиты.

Сам Трамп утверждает, что благодаря ему члены НАТО стали тратить больше на оборону, и если в 2017 году лишь четверо из 29 союзников достигли целевого показателя в размере 2% ВВП, то к 2020 году таких стран было уже 9. Безусловно, он дал толчок в нужном направлении. В 2021 году, когда он уже покинул пост президента, 11 из 31 союзника достигли нужного показателя. В нынешнем году цифра явно будет больше.

В случае его возвращения многое будет зависеть от того, кто займёт ключевые руководящие посты. Однако, уверено издание, пагубное влияние Трампа уже ощущается. И прежде всего это заметно в отношении Украины. Ведь именно его сторонники в течение нескольких месяцев блокируют принятие законопроекта о возобновлении помощи Киеву.

Недавно был принят закон, который должен помешать будущим руководителям США вывести страну из Североатлантического альянса. Однако это не помешает подорвать позиции НАТО: для этого достаточно вывести американские войска из Европы или просто отказаться следовать статье 5 по защите союзников.

При этом у Трампа достаточно защитников на родине, сетует издание. Они напоминают, что он предотвратил крупные войны, потому что Америку при нём боялись. Так, сенатор Грэм заявил: «Россия ни на кого не нападала, когда он был президентом». А сенатор Рубио пояснил: «У меня нет никакого беспокойства, потому что он уже был президентом раньше».

Таким образом республиканцы потворствуют Трампу и усугубляют вред, пишет The Еconomist. Россия постоянно наращивает свою военную мощь, и в таких условиях любое ослабление НАТО лишь повышает риск более масштабного конфликта. Политика сдерживания может работать только при условии абсолютной приверженности коллективной обороне.

А Трамп сеет сомнения и приглашает врагов альянса испытать решимость Запада. Министры обороны ряда европейских стран предупредили об опасности войны не только с Россией, но и с Китаем, Ираном и Северной Кореей в ближайшие пять лет.

По этой причине, уверено издание, европейцам пора готовиться к угрозе с двух сторон: с востока может напасть коварная Россия, а на западе США могут оставить Европу без поддержки. Поэтому показатель в размере 2% ВВП стоит пересмотреть и поднять порог до 3%. А без американской помощи — ещё выше.

Европейцам нужно будет инвестировать во всё, что до сих пор им поставляли Соединённые Штаты: транспортные самолёты и самолёты-заправщики, средства ПВО, системы контроля, разведывательные платформы и БПЛА. Им придётся совместно закупать больше комплектующих и интегрировать свои оборонные отрасли.

По мнению издания, теперь уже европейским членам альянса придётся подталкивать отстающих. По этой причине руководящие должности не должны занимать кандидаты из стран, которые не соответствуют определённым стандартам. Теперь у НАТО обозначились три основные цели: помощь Украине, защита от России и поддержание должного уровня в случае отказа Трампа от сотрудничества.

Один из важных вопросов заключается в том, следует ли пересматривать правило единогласия. Если даже всемогущая Америка не смогла повлиять на задержки с принятием Финляндии и Швеции в альянс, то что будет в случае её выхода?

Другой чувствительной темой станет отсутствие американского ядерного зонтика. Удастся ли Великобритании и Франции обеспечить нужный уровень противовеса? На сегодняшний день у них на двоих около 500 боеголовок по сравнению с более чем 5000 у США и почти 6000 у России.

В то же время создание общеевропейских средств ядерного сдерживания неизбежно повлечёт другие чувствительные вопросы. Например, как долго Британия сможет оставлять у себя ядерные боеголовки и ракеты, которые были взяты из общего с Америкой запаса? Или распространит ли Франция свои гарантии безопасности на восточные страны, которые с ней не граничат?

Подобные темы не только отрезвляют, но и пугают европейцев, признаёт издание. Привычная система начинает рушиться, союзники чувствуют свою уязвимость. Они неизбежно станут тратить больше на оружие и пересматривать доктрины безопасности, а это, в свою очередь, будет рассматриваться их противниками как растущая угроза. В итоге весь мир станет более опасным, в том числе и для Америки.

И у Европы нет другого выхода, кроме как готовиться к приходу Трампа и пытаться смягчить последствия его решений.