Британское минобороны предложило организовать для молодёжи, получившей среднее образование, специальные занятия по ознакомлению с азами военной службы — однако местные журналисты опасаются, что после прохождения такого курса вчерашние школьники будут считаться военнослужащими, из-за чего их смогут в случае серьёзного кризиса призвать в ряды армии, передаёт Redacted. Как заявил в интервью подкасту экс-депутат британского парламента Джим Фергюсон, такие опасения вполне оправданны, а призывники британским властям нужны для войны с Россией.

Так будет ли Великобритания создавать «гражданскую армию»? Об этом там заговорили на прошлой неделе — а теперь у них появилась новая инициатива, которая, похоже, направлена на то, чтобы обманом заставить совсем ещё молодых, детей вступить в ряды вооружённых сил после окончания средней школы — или, как у нас в США это называют, старшей школы (речь о полном среднем образовании, которое в США и Великобритании обычно получают к 18 годам. — ИноТВ).

По данным Daily Mail, чиновники минобороны выдвинули идею об организации специальных занятий на летних каникулах, чтобы только что достигшие совершеннолетия могли опробовать, что такое военная служба, — такой своего рода курс молодого бойца. Но имеются опасения, что после прохождения этих занятий они будут считаться военнослужащими запаса, — а это, по данным Daily Mail, даст министру обороны возможность призывать их на службу в случае «серьёзной чрезвычайной ситуации». Вот только как «чрезвычайную ситуацию» теперь подают всё подряд.

А обсудим мы эту тему с Джимом Фергюсоном — бывший член парламента Великобритании, а также основатель организации Freedom Train International. Большое вам спасибо, что к нам заглянули! Как считаете, я тут панику развожу — или же всё-таки это действительно смахивает на уловку, нужную для того, чтобы привлечь совсем молодых людей в армию?

ДЖИМ ФЕРГЮСОН, бывший член парламента Великобритании: Всегда рад быть у вас в эфире, Натали, спасибо вам! Нет, мне совсем не кажется, что ваши опасения напрасны — на мой взгляд, этот вопрос должен серьёзно волновать нас всех. Знаете, я родом из династии военных, и в нормальных условиях я бы подобное предложение поддержал, ведь британские вооружённые силы — среди лучших в мире, дисциплина и уровень подготовки там просто фантастические, и они дают молодым людям замечательную возможность набраться знаний. Вот только цель этой инициативы не в этом.





Как мы уже наверняка знаем, наше правительство — хотя правящая партия у нас консервативная, и себя они называют консервативным правительством — на самом деле и близко не придерживается консервативных взглядов. Больше того, эти люди — это глобалистская организация, которая обслуживает интересы глобалистов. Мы предупреждали и я лично предупреждал несколько месяцев назад о наличии у меня опасений по поводу предпринимающихся шагов, которые могут быть использованы для призыва молодых людей на военную службу, — и, к сожалению, именно это в итоге и получилось.





Всё это — элемент более широкой повестки глобалистов: барабаны войны звучат всё громче, Натали, и вы очень правильно привлекаете внимание к этому материалу Daily Mail. И журналисты этой газеты тоже правы: когда молодые люди пройдут эти занятия, их затем можно будет очень быстро призвать и отправить воевать с Россией — и именно в этом, как мне кажется, реальная суть этого предложения.

Ну да. И посмотрите, как они это подают: дескать, «это как летний лагерь, просто загляните к нам, как закончите школу — попробуете, посмотрите, понравится ли вам». А потом раз — и у человека уже есть личный номер военнослужащего, и они уже знают, кто он и куда дальше направится...

Знаете, в России в средней школе тоже есть обязательное военное образование, но там ведь это часть культуры — и, если британские власти хотят «продать» населению вот такое, некий элемент культуры, нужно культуру прививать в комплексе, нельзя просто продавливать подобное под предлогом недобора в армию.

Дата публикации 02 февраля 2024 года.