Foreign Policy: решение по ограничению экспорта СПГ напугало союзников США

Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа привело в ярость Республиканскую партию, напугало иностранных союзников, всё более зависящих от американских энергоносителей, и подняло вопросы о будущем СПГ-отрасли страны, пишет Foreign Policy.

Администрация Байдена объяснила решение двумя факторами. Во-первых, там опасались, что поставка огромного количества дешёвого американского газа за рубеж может подорвать конкурентное преимущество США в виде дешёвой энергии. Во-вторых, администрация прислушалась к экологическим активистам. В связи с этим многие восприняли этот шаг как своего рода политическое заигрывание с молодыми сторонниками Демократической партии в преддверии президентских выборов.

В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможности находить альтернативные источники энергии на фоне зелёного курса и отказа от российских энергоносителей. Так, Япония, которая почти полностью зависит от импорта энергоносителей, уже объявила, что начнёт поиск новых поставщиков, учитывая неопределённость относительно будущей экспортной роли США.

Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса также выступили против решения администрации Байдена. В комитете по энергетики сочли, что оно ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, назвав решение «подарком» президенту России Владимиру Путину.