Politico: Киев боится остаться без денег Запада — для него невыносима даже мысль об этом

На фоне внутренних споров в США и ЕС дальнейшая помощь Украине находится под вопросом. Но в стране рассчитывают, что им всё-таки удастся получить средства от западных спонсоров, и стараются даже не думать об альтернативном исходе, пишет Politico.

1 февраля лидеры ЕС планируют проголосовать за предоставление Киеву помощи в размере €50 млрд. По словам экспертов, без этих средств, а также аналогичной суммы от США Украина не сможет продолжать борьбу с Россией или сохранить остатки потрёпанной экономики долгое время, пишет Politico.

По словам издания, украинцам «невыносима» сама мысль о том, что они могут лишиться западной поддержки. «Мы даже не рассматриваем вариант неполучения этой помощи. Для нас это критично, потому что от неё зависит своевременность и полнота невоенных расходов», — признаётся глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Не все соглашаются с подобной оценкой. Но в целом эксперты понимают, что без помощи и с закрытыми для него международными кредитными рынками единственным способом для правительства Зеленского продолжать выполнять свои внутренние обязательства станет печать денег.

По расчётам специалистов, с начала спецоперации западные спонсоры предоставили Киеву финансовую помощь на сумму около $73,6 млрд. Через МВФ они рассчитывают предоставить ещё в общей сложности $122 млрд до конца 2027 год.

Но в последние месяцы поток западных денег сократился до минимума на фоне ближневосточного кризиса, грядущих выборов в США и резкого экономического спада. Более того, в январе Украина вообще не получила никакой официальной финансовой помощи, обращает внимание Politico.

«И пока в Вашингтоне и Брюсселе продолжаются споры, Киев молчит, затаив дыхание. Он надеется, что это поможет не повредить его шансам на получение решающей поддержки», — подчёркивает Politico.