«Мы заложники этой войны» — в Раде готовят закон о запрете Украинской православной церкви

На Украине растёт раскол между Православной церковью Украины и Украинской православной церковью, которая подчиняется Московскому патриархату. И последней грозит полный запрет — именно такой закон сейчас рассматривают в украинском парламенте. При этом журналист Le Figaro задаётся вопросом, кому сейчас украинцы поклоняются больше: церквям или стоящим перед ними флагам.

Рождественские праздники подчёркивают раскол между двумя православными церквями на Украине, пишет Le Figaro. Православная церковь Украины отмечает Рождество по новому государственному указу 25 декабря. А Украинская православная церковь Московского патриархата осталась в рамках старого календаря и отмечает Рождество 6 января.

В этот раз Украинская православная церковь проводила рождественскую службу в последней церкви Киево-Печерской лавры, которая ей осталась. После службы несколько сотен верующих встречала горстка демонстрантов, которые были завёрнуты в украинский флаг.

«На первый взгляд эти религиозные разногласия кажутся пустыми ссорами», — отмечает автор статьи. Однако большинство теологов и особенно политиков оправдывают этот раскол тем, что подчиняющаяся Москве Украинская православная церковь воспринимается как последний ретранслятор российского влияния на Украине. 55,5% украинцев считают, что её нужно официально запретить.

Сами представители Украинской православной церкви Московского патриархата, такие как протоиереей Николай Данилевич, говорят, что они прежде всего христиане, чем украинцы. Данилевич напомнил: «Если сейчас у нас выдвинуты обвинения против 68 священников и вынесено 9 обвинительных приговоров, хотя мы их обжалуем, то у Украинской православной церкви Московского патриархата по-прежнему 12,5 тысячи приходов. Мы теряем наши храмы, но сохраняем паству».

«Мы заложники этой войны, — объясняет Данилевич. — Мы зажаты между Украиной и Россией, как мы зажаты между Московским и Константинопольским патриархатами».

При этом сейчас в украинском парламенте обсуждается закон, который может уже в феврале привести к тому, что любая религиозная структура, отказывающаяся окончательно порвать с Москвой, будет привлечена к суду. Чтобы показать, что этот закон не чрезмерный, глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский ссылается на западные аналогии: «Разве Франция не запрещает ношение паранджи в общественных местах?» или «Разве американцы во время войны за независимость не запретили в 1776 году церкви, подчинявшиеся Лондону?»

С принятием этого закона Украинская православная церковь Московского патриархата может быть распущена, Православная церковь Украины заберёт себе её приходы и окончательно утвердится в качестве единственной православной церкви в стране.

Однако автор статьи отмечает, что отдельный вопрос — какое влияние на самом деле имеет церковь на Украине. Хотя 70% украинцев называют себя верующими, только 23% из них заявляют, что активно участвуют в жизни религиозной общины. «На площади перед приходами Православной церкви Украины, где украинский флаг часто развевается выше креста и где портреты воинов, погибших на фронте, похожи на иконы, многие преклоняют колени перед флагом как минимум в той же мере, как перед храмом», — пишет Le Figaro.