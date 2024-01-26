Rzeczpospolita: украинцы главные нарушители закона в Польше — особенно езды в нетрезвом виде

На настоящий момент в Польше проживает примерно 2,5 млн украинцев. Многие из них себя чувствуют совершенно безнаказанно и постоянно нарушают законы, особенно езды в нетрезвом состоянии, пишет журналистка Гражина Завадка. В Rzeczpospolita она рассказывает, что нередко уровень алкоголя в их крови зашкаливает настолько, что не может не вызвать большого удивления среди польских полицейских.

Наплыв тысяч иностранцев на территорию Польши, который резко удвоился после начала украинского конфликта, уже нашёл своё яркое отражение на статистике преступности в стране, пишет журналистка Гражина Завадка в издании Rzeczpospolita.

Главное бедствие — это вождение автомобиля с высоким содержанием алкоголя в крови. Более того, даже угроза лишения водительских прав не останавливает нарушителей. Согласно данным Главного управления полиции, подготовленных специально для издания, число иностранных водителей, нарушивших судебные запреты, чаще всего налагаемые за вождение в нетрезвом виде, в ушедшем году выросло на 83%.

Всего в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев – это на 2,4 тыс больше, чем годом ранее, и в пять раз больше, чем 10 лет тому назад. Ввиду масштабов миграции чаще всего преступления совершали украинцы. Они составляют более половины иностранцев, которым были предъявлены обвинения. Почти каждый третий нарушитель водит машину в нетрезвом виде. Занятно и то, что крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови вызывает большое удивление у польской полиции.

С вождением автомобиля с содержанием алкоголя в крови также связано новое явление, которое три года назад едва было заметно, и которое сегодня не может не вызывать тревогу. Речь идёт именно о нарастающей проблеме нарушения судебных запретов. Зачастую они налагаются на нарушителей за вождение в нетрезвом виде. Судебные запреты игнорировали главным образом опять же украинцы.

«2,5 млн граждан Украины пребывают в Польше, так что это явление — результат масштаба. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера. Полиция должна всем выписывать одинаковые штрафы. Тогда люди быстро отучат себя от плохого поведения, вне зависимости от того, из какой страны они приехали», — объясняет Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.

«Некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанно, это объясняется также тем, что они зачастую не имеют места жительства в Польше. Одних только дорожных проверок недостаточно, возможно, следует довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается и оно запрещено», — подчёркивает в свою очередь эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны.

«Возможно ли избежать тёмные стороны миграции?», — задаётся вопросом польская журналистка. «Здесь у нас всё больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше. Необходимо проводить больше социальных кампаний, повышающих осведомленность о последствиях нарушения закона», — призывает криминолог, профессор Брюнон Холыст.