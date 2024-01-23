Independent: за год число бедных в Великобритании выросло на миллион

Согласно недавнему исследованию, число бедных в Великобритании в 2021-2022 году выросло на миллион по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Independent. Выяснилось, что в указанный период за чертой бедности в Великобритании жили в общей сложности 14,4 миллиона человек, включая 4,2 миллиона детей, и многие из них не могли позволить себе покупать еду или оплачивать счета за электроэнергию. Исследователи описали это положение как «масштабный социальный провал».

Согласно исследованию, проведённому Фондом Джозефа Раунтри, число бедных в Великобритании выросло на миллион за год, сообщает The Independent. По данным фонда, в 2021-22 годах за чертой бедности в Великобритании жили в общей сложности 14,4 миллиона человек, включая 4,2 миллиона детей, и все большее число из них не могли позволить себе покупать еду или оплачивать счета за электроэнергию. Это больше, чем в общей сложности 13,4 миллиона человек, включая 3,9 миллиона детей, годом ранее. Исследователи описали это положение как «масштабный социальный провал».

Выяснилось, что шесть миллионов человек в стране живут в условиях глубочайшей бедности — их уровень доходов ниже 40% от среднего дохода после вычета расходов на жилье. Принявшие участие в исследовании семьи рассказывали, что им с трудом удаётся питаться правильно, поскольку они не могут позволить себе покупку основных продуктов питания, а соцработники отмечали, что многие люди не могут позволить себе выходить из дома.

Также сообщается, что шести миллионам беднейших людей в Великобритании потребуется удвоить свои доходы, чтобы выбраться из бедности. При этом почти две трети (64%) взрослых, живущих в бедности, живут в работающих семьях — годом ранее таких был 61%. По оценкам Фонда Джозефа Раунтри, в 2021-22 годах более одного из пяти человек в Великобритании – и трое из 10 детей – жили в бедности.

Как передаёт газета, примерно двум миллионам человек этой зимой будут отключат газ и электричество, поскольку они не могут позволить себе пополнять счёт предоплаты.