Independent Оригинал

Independent: за год число бедных в Великобритании выросло на миллион

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно недавнему исследованию, число бедных в Великобритании в 2021-2022 году выросло на миллион по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Independent. Выяснилось, что в указанный период за чертой бедности в Великобритании жили в общей сложности 14,4 миллиона человек, включая 4,2 миллиона детей, и многие из них не могли позволить себе покупать еду или оплачивать счета за электроэнергию. Исследователи описали это положение как «масштабный социальный провал».
Independent: за год число бедных в Великобритании выросло на миллион
AP

Согласно исследованию, проведённому Фондом Джозефа Раунтри, число бедных в Великобритании выросло на миллион за год, сообщает The Independent. По данным фонда, в 2021-22 годах за чертой бедности в Великобритании жили в общей сложности 14,4 миллиона человек, включая 4,2 миллиона детей, и все большее число из них не могли позволить себе покупать еду или оплачивать счета за электроэнергию. Это больше, чем в общей сложности 13,4 миллиона человек, включая 3,9 миллиона детей, годом ранее. Исследователи описали это положение как «масштабный социальный провал». 

Выяснилось, что шесть миллионов человек в стране живут в условиях глубочайшей бедности — их уровень доходов ниже 40% от среднего дохода после вычета расходов на жилье.  Принявшие участие в исследовании семьи рассказывали, что им с трудом удаётся питаться правильно, поскольку они не могут позволить себе покупку основных продуктов питания, а соцработники отмечали, что многие люди не могут позволить себе выходить из дома.

Также сообщается, что шести миллионам беднейших людей в Великобритании потребуется удвоить свои доходы, чтобы выбраться из бедности. При этом почти две трети (64%) взрослых, живущих в бедности, живут в работающих семьях — годом ранее таких был 61%. По оценкам Фонда Джозефа Раунтри, в 2021-22 годах более одного из пяти человек в Великобритании – и трое из 10 детей – жили в бедности. 

Как передаёт газета, примерно двум миллионам человек этой зимой будут отключат газ и электричество, поскольку они не могут позволить себе пополнять счёт предоплаты. 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
бедность Великобритания исследование экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров