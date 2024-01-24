Welt: реальная пенсия в Германии в два раза ниже, чем думают немецкие политики

Федеральное статистическое управление Германии подсчитало, что 42 процента пенсионеров получают меньше 1250 евро в месяц. У вышедших на заслуженный отдых женщин ситуация хуже, чем у мужчин, среди них меньше 1250 евро получают 53 процента. Телеканал Die Welt обращает внимание на то, что в правительстве об этом, видимо, не знают, так как партийный лидер зелёных совсем недавно оценила средний доход пенсионеров в 2 тыс. евро.

Вы ещё помните, как Рикарда Ланг, (партийный. — ИноТВ) шеф зелёных, заявила на этой неделе, что, по её оценкам, средняя пенсия составляет 2 тыс. евро? Теперь появились новые данные. И она была довольно далека от них. 42 процента пенсионеров в Германии имеют чистый доход менее 1250 евро в месяц. Каждому четвёртому получателю пенсии приходится жить менее чем на 1 тыс. евро.

Сейчас это стало известно из расчётов Федерального статистического управления. Особенно страдают женщины — 53%, то есть более половины из них получают пенсию менее 1250 евро. Левый политик Дитмар Барч говорит об этих цифрах как об обвинении для нашей страны. Пенсионеры больше всех теряют от инфляции. В 2024 году им грозит реальная потеря покупательной способности четвёртый год подряд.

Дата выхода в эфир 21 января 2024 года.