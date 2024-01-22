Американский экономист: если США в чём-то и превзошли Россию, так это в уровне коррупции

Проблемы США с обороной и нехватка боеприпасов объясняются невероятным уровнем коррупции — «в этом мы точно превзошли Россию», считает американский экономист и профессор Ричард Вольф. В интервью Dialogue works он объяснил, что именно в этом заключается причина расцвета российского ВПК и успеха Москвы в украинском конфликте: «У них нет такого уровня коррупции, какой есть у нас», — заявил экономист.

Но вот в чём заключается ирония: дело не в том, что Россия может производить то, что не можем производить мы. Я думаю, что США могли бы и превзойти Россию. Не забывайте, что ВВП США, с учётом всех проблем, которые мы обсуждали, составляет 21-22 триллиона долларов, а ВВП России — полтора триллиона долларов. Речь идёт о совершенно разных промышленных системах.

И причина, по которой у США не хватает боеприпасов, и, кстати, это отчасти объясняет, почему Россия так успешно ведёт войну на Украине, заключается не в том, что они производят больше или лучше, а в том — и это заставит задуматься многих американцев, если они отнесутся к этому серьёзно, — что у них нет такого уровня коррупции, какой есть у нас. В этом мы их точно превзошли.

И знаете, на что это похоже? Это проблема, от которой страдали все империи в истории человечества. Именно по этой причине римляне не могли победить варваров в V веке. Именно поэтому распадались средневековые королевства. Дело не в том, что они не могли производить достаточно ножей, ружей, копий и всего остального, а в том, что внутренние механизмы системы перестали функционировать.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.