NBC News: «от побережья до побережья» — Соединённые штаты парализованы сильнейшей непогодой

Снегопад, дождь, сильный ветер, плохая видимость и холод – зима застала США врасплох. Как сообщает NBC News, людям приходится оставлять свои машины на дорогах, а аэропортам массово отменять рейсы. Погода, к сожалению, может быть опасна для жизни людей. Из-за неё погибло уже 59 человек.

Ледяной дождь и слепящий снег терзают население от побережья до побережья. Сегодня вечером мы узнали об ошеломляющем количестве смертей, вызванных неумолимой погодой на этой неделе, которую теперь обвиняют в гибели по меньшей мере 59 человек. Кристофер Рома погиб во время похода в Нью-Гэмпшире, попав в неожиданно опасные условия.

БАРБАРА РОМА, мать Кристофера: Условия стали настолько плохими, что он не мог, он дезориентировался. Он не знал, в какую сторону идти.

У 37-летнего любителя активного отдыха остался двухлетний сын.

МЕГАН РОМА САЛЛИВАН, сестра Кристофера: Он был таким замечательным братом и таким потрясающим отцом.

Шквал непогоды делает поездки коварными, не оставляя некоторым водителям другого выбора, кроме как бросить свои машины. В то время как очередной шторм проносится по северо-востоку, власти делают следующее предупреждение.

ШЕРИЛЛ ПАРКЕР, мэр Филадельфии: То, что происходит сейчас — это плохо, но может стать ещё хуже, по мере того как будет разворачиваться сегодняшний день.

В дополнение к хаосу самолет совершил экстренную посадку на заснеженной дороге в Вирджинии.

УПРАВЛЕНИЕ АЭРОПОРТОВ: Говорят, что пилот приземлился на шоссе 50.

FAA и NTSB сейчас расследуют, что именно пошло не так. Но, что примечательно, нет сообщений о пострадавших.

Губернатор Орегона объявил чрезвычайное положение: ледяной дождь заливает дороги, деревья рушатся под тяжестью льда. Десятки тысяч людей сегодня остались без электричества в холодное время года.

ПОСТРАДАВШАЯ: Всё ещё не работает. И я не думаю, что сегодня оно заработает.

В Мичигане 65-летний мужчина провалился под лёд. Когда полицейские не смогли его достать, они прикрепили спасательный диск к собаке жертвы.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Позовите её, позовите.

Собака побежала к своему хозяину.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Продолжайте тянуть за диск. Продолжайте тянуть за диск.

Затем офицеры оттащили его в безопасное место.

На юго-востоке страны лопаются водопроводные трубы при понижении температуры на 20-40 градусов. Корреспондент NBC Кэти Парк находится в Теннесси.

КЭТИ ПАРК, корреспондент NBC: Обычно в Ноксвилле выпадает около четырех дюймов снега за весь зимний сезон, но некоторые районы оказались погребены под снегом. Только на этой неделе выпало более восьми дюймов.

Жителям западного Нью-Йорка приходится всё чаще выкапываться. На них обрушилось несколько футов снега и ещё больше на подходе. Одна некоммерческая организация помогает облегчить эту задачу.

СТИВ ТАЙБОР, основатель организации «8 дней надежды»: Как можно игнорировать тот факт, что у людей 70 дюймов снега, а матери-одиночки, вдовы, пожилые люди не могут выйти на улицу и даже добраться до своего почтового ящика.

Эмили Акетта находится в аэропорту Баффало. Эмили, как погода влияет на путешествия?

ЭМИЛИ АКЕТТА, корреспондент NBC: Лестер, сегодня по всей стране отменено более 1000 тыс. рейсов и еще 6900 задержано. А тех, кому всё же удалось добраться до места назначения, по прибытии встречает еще одна головная боль, Лестер.

Дата выхода в эфир 21 января 2024 года.