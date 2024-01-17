Раскрытый немецкими СМИ план ответа НАТО на возможное вторжение России в одну из стран блока не отражает реального положения дел в западных вооружённых силах, заметил в эфире LCI французский генерал Доминик Делор. По его словам, планы европейских стран и в военной сфере часто не соответствуют реальным возможностям, поскольку государства не предпринимают усилий для усиления своей обороноспособности.

ДОМИНИК ДЕЛОР, бывший глава Объединённого оперативного центра французской армии, генерал-лейтенант: Заметьте, что в этом сценарии предполагается дислокация 300 тысяч человек, и из них 30 тысяч немцев. То есть 10 процентов. Мы видим, какое место занимает Германия в Европе, какова её промышленная мощь, её демографическая мощь, и мы видим, что их вклад в этом случае был бы не слишком велик. Напомню, что когда они вторглись в советскую Россию, они мобилизовали 1 миллион 800 тысяч человек — не меньше, а может, и больше.

Второе замечание: несколько дней назад начальник главного штаба сухопутных войск Германии опубликовал интересный текст о том, что готовится дислокация танкового батальона в Литве. В этом тексте он публично признал, что не имеет возможности разместить в Литве в 2025 году от 10 до 15 тысяч человек.

Итак, если соединить сценарий генштаба с открытым заявлением начальника главного штаба сухопутных сил Германии, вы ощутите огромный разрыв между тем, что должно происходить, и тем, что есть в наличии.

Но именно это-то и страшно.

Вы правы, и вы правы, что боитесь, ведь Запад уже долгое время не переставая говорит: «О-ля-ля, как велика угроза!». Да, угроза велика! Но если некоторыми европейскими странами было принято некоторое количество мер, то другие почти ничего не сделали. Ситуация с соотношением сил существенным образом не изменилась, и на мировой арене она только ухудшается.

Дата выхода в эфир 15 января 2024 года.