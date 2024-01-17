G&M: университетам Канады запретили сотрудничество с научными центрами России, Ирана и Китая

Правительство Канады прекратит финансирование исследований в области чувствительных для национальной безопасности технологий университетов или лабораторий, если они сотрудничают с военными Китая, России или Ирана, пишет The Globe and Mail. Таким образом Оттава надеется предотвратить передачу технологий и знаний в Китай, Иран или Россию.
Университетам Канады запретили сотрудничество с рядом китайских, российских и иранских научных центров в целях предотвращения передачи чувствительных технологических исследований, разработанных в стране, военным Китая, Ирана или России, сообщает The Globe and Mail.
Согласно новым правилам, федеральным агентствам по предоставлению грантов и Канадскому фонду инноваций запрещено финансировать исследования в области чувствительных технологий в любом университете или лаборатории, если они сотрудничают с военными органами стран, которые могут представлять риск для национальной безопасности Канады.
Правительство страны опубликовало список исследований, в который среди прочего вошли искусственный интеллект, биотехнологии и современное оружие. Кроме того, был обнародован и список китайских, иранских и российских исследовательских организаций, от которых канадским исследователям следует держаться подальше. В их число входят почти 90 китайских организаций,11 иранских и 6 российских институтов.
«Мы призываем исследователей и учреждения продолжать проявлять должную осмотрительность во всех своих исследовательских партнёрствах», — заявил во вторник министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, новые правила вступят в силу весной 2024 года, но правительство может немедленно прекратить финансирование исследований, «в случае если будут выявлены риски».
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