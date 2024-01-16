RBB: украинцы в Германии порой предпочли бы скрыть, откуда они родом

В начале российской спецоперации среди населения Германии возникла широкая волна желания поддержать Украину, однако сейчас по отношению к проживающим в стране украинцам нередко проявляется враждебность, отмечает Rundfunk Berlin-Brandenburg. Их оскорбляют и винят в росте цен на электричество, причём не только в интернете. В итоге некоторые уже не чувствуют себя в полной безопасности и иногда задумываются о том, что было бы лучше скрыть своё происхождение.

Когда Россия начала спецоперацию на Украине, в Европе возникла огромная волна желания помочь украинцам, отмечает Rundfunk Berlin-Brandenburg. Однако, хотя спустя почти два года солидарность с украинскими беженцами по-прежнему велика, появилась и явная враждебность по отношению к ним.

Проживающие в Германии украинцы отмечают, что испытывали враждебное отношение к себе с самого начала СВО, но в последнее время некоторые из них подвергаются словесным оскорблениям почти каждую неделю — и не только в соцсетях, но и на публике.

Ольга из Чернигова рассказывает, как на кассе в магазине темнокожий мужчина назвал её «благородной беженкой», имея в виду законодательно привилегированное положение украинцев среди других беженцев, и рекомендовал возвращаться на Украину и позаботиться о своей стране. В другой раз, когда она выезжала со стоянки на своём автомобиле с сине-жёлтой наклейкой «Украина», на неё кричали, оскорбляли и плевали на её машину несколько молодых людей с иммиграционным прошлым. «До этого момента я не думала, что мне здесь небезопасно, — вспоминает украинка. — Но эта ситуация была жестокой. Мне казалось, что вот-вот полетят бутылки».

Кроме того, в восточных районах Берлина часто можно услышать, что все украинцы — «нацисты» и что Путин хочет только освободить Украину. Как правило, это говорят люди старшего поколения. Они также жалуются, что украинцы виноваты в росте цен на электричество и газ. События последних месяцев — перспектива затяжной войны, бюджетный кризис в Германии и продолжающийся рост цен — очевидно, снизили порог сдержанности среди тех, кто выступает против поддержки Украины, и теперь они стали более открыто выражать свою враждебность.

Ольга в будущем собирается быть несколько осторожнее. Её мать уже посоветовала ей убрать все украинские знаки, чтобы она не подвергалась нападкам. Делать этого Ольга не хочет, но признаётся: иногда ей приходит в голову мысль, что она должна скрывать, откуда она родом.