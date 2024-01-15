Макгрегор: вашингтонские «фантазёры» пожертвуют всей Европой, лишь бы навредить России

Американская элита живёт на «острове фантазий». Они совершенно оторваны от реальности и продолжают ошибочно считать опосредованную войну против России на Украине успехом, игнорируя все неудобные факты, заявил в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Поймите, Вашингтон живёт на острове, который мы называем «островом фантазий». А жители вашингтонского «острова фантазий» считают, что украинский конфликт стал огромным успехом.

А теперь остановитесь и подумайте. По их мнению, мы действительно навредили русским. Они считают, что русские некомпетентны и не способны сделать больше, чем они уже сделали. Они отказываются видеть реальность. Для них это абсолютно исключено.

Я не уверен, что, даже если российские войска промаршировали бы через Киев и дошли бы до польской границы, они (представители вашингтонского истеблишмента. — ИноТВ) когда-либо смирились бы с реальностью. Они абсолютно уверены, что эта опосредованная война против России должна продолжаться.

Так считают на «острове фантазий». И всё это без оглядки на украинский народ, без оглядки на кого-либо, без оглядки, я бы сказал, на европейцев вообще. Им наплевать. По их мнению, вся она (Европа. — ИноТВ) может стать зоной боевых действий, если это навредит России, поэтому вы видите эту глупость (с принятием в НАТО. — ИноТВ) в Финляндии и в Швеции.

Так что же происходит на самом деле? На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну. Они никогда не вернутся. Рождаемость, которая и без того была низкой, теперь достигла дна. Я имею в виду, что люди просто-напросто не создают семьи, а семьи необходимы для выживания любой цивилизации и культуры.

Генеральный прокурор наконец-то публично признал, что украинцы потеряли на поле боя 500 тысяч солдат. Господи, какая «неожиданность»! А что говорил генерал Куят? Что говорил я? Что говорили все остальные, у кого есть хоть какое-то чувство реальности?

Украину уничтожают. Могла ли она оказаться в худшем состоянии? Конечно, русские могли прийти и сделать на Украине то, что израильтяне делают в секторе Газа. Но есть разница. Русские не хотят убивать таких же православных христиан-славян, как они сами. Они никогда этого не хотели. Кстати, русские не хотят убивать и европейцев. Они хотят вести с ними дела.

Так что это не Газа. Все эти ужасные военные преступления, приписываемые русским, не происходили. На самом деле, если кто и совершал серьёзные военные преступления, так это ВСУ, и мы знаем, кто эти люди.

Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришёл конец как национальному государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она что-то реальное, пока это совершенно точно будет не так.

Дата публикации 14 января 2024 года.