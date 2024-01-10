Politico: никто не хочет работать в холодном, разваливающемся здании британского парламента

Члены и сотрудники британского парламента жалуются на непригодность для работы холодного, разрушающегося Вестминстерского дворца, кишащего грызунами, сообщает Politico. Однако, как отмечает издание, масштабной реставрации здания парламента вряд ли стоит ожидать до следующих парламентских выборов.

Оказывается, работать во дворце не так уж хорошо, как может показаться. Множество членов и сотрудников британского парламента отнюдь не рады были вернуться с каникул в холодный, разрушающийся Вестминстерский дворец, кишащий грызунами, пишет Politico.

Чтобы проводить как можно меньше времени в здании парламента, многие отдают предпочтение гибридному формату работы. Так, даже лидер оппозиции Кир Стармер предпочитает работать в современной штаб-квартире Лейбористской партии в Саутуорке два-три дня в неделю.

«Если бы это не было охраняемым объектом культурного наследия, не было бы абсолютно никакой возможности — с учётом действующих правил охраны труда и техники безопасности, — чтобы нам разрешили даже ступить в такое разрушенное здание», — рассказал один из сотрудников Консервативной партии на условиях анонимности.

И хотя некоторые парламентарии уверяют, что им нравится работать в историческом здании в центре Лондона, многие указывают на жёсткую конкуренцию за рабочие места как на причину «мириться с условиями, которые мало кто из сотрудников в каком-нибудь другом месте оценил бы».

Издание напоминает, что постройка большей части Вестминстерского дворца датируется XIX веком и она не ремонтировалась должным образом со времён Второй мировой войны. Риски, связанные с пожарами и обрушением каменной кладки, растут, но масштабную реставрацию вряд ли стоит ожидать до следующих парламентских выборов. Дело в том, что некоторые парламентарии беспокоятся о потенциальной негативной реакции общественности на выделение миллиардов фунтов стерлингов на капитальный ремонт их рабочего места, учитывая количество старых зданий по всей стране.

При этом руководство настаивает на том, что принимает меры для поддержания здания в рабочем состоянии. «Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность парламента как для представителей общественности, которые его посещают, так и для сотрудников и парламентариев, которые здесь работают, — и там, где выявляются проблемы, мы быстро действуем для их решения», — приводит Politico слова представителя палаты общин.

Впрочем, на практике принимаемых мер зачастую оказывается недостаточно. Так, в августе прошлого года сообщалось, что £126 тыс. было потрачено на борьбу с вредителями в 2022 году. Уточнялось, что на месте даже работает штатный эксперт по борьбе с вредителями. Однако справиться с этой проблемой становится всё труднее: использование родентицидов в различных формах применения показывает низкую эффективность в борьбе с грызунами.