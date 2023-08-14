Daily Mail: слишком опасно — в британский парламент отказались направить кота для борьбы с нашествием крыс

Приют для животных Battersea отказал британскому парламенту в просьбе направить туда кота для борьбы с наводнившими Вестминстерский дворец грызунами, передаёт Daily Mail. В приюте сочли, что расставленные в здании ловушки с отравой могут быть опасны для кота.
Здание британского парламента сочли неподходящим для кошек из-за того, что оно наводнено грызунами, сообщает Daily Mail.
Представитель приюта для животных Battersea сообщил, что там ответили отказом на просьбу Вестминстерского дворца предоставить им кота или кошку для борьбы с нашествием крыс и мышей. Проблема в здании парламента Великобритании стоит настолько остро, что там установлено множество ловушек с отравой. В Battersea решили, что это может быть опасно для их подопечных.
По словам представителя приюта, там сочли «место неподходящим для кошки из-за использования ядовитых ловушек для грызунов», которые могут быть опасны и для котов и кошек.
В Battersea отметили, что уже успешно пристроили котов на работу в три правительственных здания: кот Ларри отправился в официальную резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, Гладстон — в казначейство, а Пальмерстон, который уже вышел на пенсию, — в здание министерства иностранных дел.
Как отмечает Daily Mail, снующие туда-сюда грызуны — привычное зрелище для посетителей здания британского парламента — Вестминстерского дворца XIX века.
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