С начала СВО прошло два года, и глава Кремля Владимир Путин уже добился своей главной цели, пишет Focus. Речь идёт о консолидации российского общества. Сейчас граждане страны всё с большим оптимизмом смотрят в будущее и положительнее оценивают успехи своей армии на Украине. Президент же крепко сидит в своём кресле и уверенно идёт на пятый срок, рассказывает немецкое издание.

С начала боевых действий на Украине прошло два года и можно уверенно сказать, что глава Кремля Владимир Путин уже добился своей, пожалуй, самой главной цели, а именно консолидации российского общества, пишет Focus.

Президент крепко сидит в своём кресле и идёт вот уже на пятый срок. Исход выборов известен, ведь конкурентов у Путина нет. Нет и угрозы переворотов. При этом настроения россиян стали гораздо оптимистичнее. По сравнению с прошлым годом число тех, кто считает, что ситуация ухудшается, стало в два раза меньше.

Социологи считают, что этот тренд продлится. И тому есть ряд причин. Во-первых, российская экономика устояла под воздействием западных санкций. Украинская контратака завершилась провалом. Количество тех граждан, которые считают, что российская армия успешно сражается на Украине, значительно выросло. К тому же боевые действия на жизни многих россиян практически никак не отразились.