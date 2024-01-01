Новогоднее обращение Владимира Путина

02:44 Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» в эфире Первого канала Рэпер Аким Апачев и певица Дарья Фрей исполнили песню «Пливе кача» на украинском языке в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале.

02:30 Пушилин: количество погибших в результате обстрела Донецка возросло до четырёх В результате обстрела Донецка погибли четыре человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

02:17 СЦКК: ВС Украины выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 мм по Горловке и Донецку.

01:59 Пушилин сообщил о трёх погибших в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь Три человека погибли при обстреле Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

01:45 ЦАХАЛ: в районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены Воздушная тревога прозвучала в районе национального археологического парка Лахиш в центральной части Израиля.

01:39 В Чапаевске под Новый год три человека погибли в результате ДТП Три человека погибли из-за аварии с двумя автомобилями в Чапаевске Самарской области.

01:11 Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что семь человек получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Украины в Донецке в новогоднюю ночь.

01:00 С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5%, он вырастет на 3 тысячи рублей Минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5%.

00:49 СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку Вооружённые силы Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.

00:38 Власти Кирова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода В Кирове отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде.

00:17 Собянин: 2024 год принесёт Москве новые достижения и победы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом.

23:58 GT: план США истощить Россию через кризис на Украине провалился План США по ослаблению России через украинский кризис провалился. Об этом сообщает издание Global Times.

23:29 В Хмельницкой области прозвучали взрывы Взрывы произошли в Хмельницкой области.

23:17 Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году В 2023 году были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры Киева, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

23:05 ЦПВС: два израильских F-16 нанесли ракетный удар по объектам вблизи Алеппо Два истребителя F16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе Алеппо шестью крылатыми ракетами.

22:47 Три землетрясения за полчаса зафиксировали на юго-востоке Турции В провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошло три землетрясения.

22:30 Песков: Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом Российский лидер Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом.

22:22 Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не находиться на открытых пространствах без лишней надобности.

22:07 Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок Президента Республики Конго Феликса Чисекеди переизбрали на второй срок.

21:53 Военная хроника сообщает о дронах «Герань-2» в сторону Львова и Хмельницкого Военная хроника заявила о дронах «Герань-2» в сторону Львова, Хмельницкого и Тернополя.

21:28 ЦАХАЛ: на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги Воздушная тревога прозвучала на юге Израиля в районе Голанских высот.

21:19 «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Киевской области В Киевской области прозвучали взрывы.

21:08 Королева Дании заявила, что отречётся от престола 14 января 2024 года Королева Дании Маргрете II сообщила, что отречётся от престола 14 января 2024 года.

20:57 Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим Новым годом.

20:43 В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу В Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве звучит воздушная тревога.

20:26 Сайт белорусского агентства БЕЛТА заработал после кибератаки Сайт белорусского агентства БЕЛТА возобновил работу после кибератаки.

20:17 Йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou Йеменские хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou в Красном море.

19:55 «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Одесской области В Одесской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».

19:51 Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут лишиться льготных выплат Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что около 2 млн граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат.

19:44 Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.

19:33 В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.

19:25 В Севастополе отменена воздушная тревога Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отменили воздушную тревогу.

19:15 В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за холодов Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в городе начали поэтапное повышение температуры в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания.

19:10 В Севастополе объявлена воздушная тревога Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.

19:08 Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

19:03 Подполье раскрыло подробности ударов по «Правому сектору» и «Кракену» в Харькове Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары Вооружённых сил России в Харькове были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена».

19:00 Daily Sports: ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена приглашать испанскую «Барселону» для участия в клубном чемпионате мира 2025 года.

18:55 ТАСС: Герой России Евгений Бушмелёв погиб в ДТП в Свердловской области Герой России Евгений Бушмелёв погиб в результате аварии на трассе в Свердловской области.

18:47 Россиянкой, погибшей при крушении катера у Пхукета, оказалась пятилетняя девочка Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка.

18:47 Костомаров опубликовал в соцсетях новогоднее поздравление Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с новогодним поздравлением.

18:40 Власти Пензы отменили гулянья в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода Мэр Пензы Александр Басенко сообщил, что власти приняли решение об отмене запланированных гуляний в новогоднюю ночь на площади Ленина в знак солидарности с жителями Белгорода.

18:37 Чен: хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен высказала свои пожелания на 2024 год.

18:29 В Киевской области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.

18:19 Министр обороны Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.

18:19 Варданян назвал Петросян лучшей фигуристкой 2023 года Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.

18:12 В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области.

18:01 Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР.

17:59 Минобороны: средства ПВО России сбили три БПЛА ВСУ в Ростовской области Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Ростовской области.

17:54 Полянский заявил, что в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.