Новогоднее обращение Владимира Путина

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Des Moines Register: Рамасвами хочет пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза Пекина и Москвы Des Moines Register
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Александр фон Бисмарк: американцы развязывают конфликты, а потом не знают, как выйти из них HKCM
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Independent: Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии Independent
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Newsweek: Украину призвали уступить территорию ради мира и «интересов Америки» Newsweek
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Эксперт бундесвера: не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц Welt (TV)
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У Зеленского нет оснований для оптимизма: на кону судьба Украины — и его собственная Sky News
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Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» в эфире Первого канала
Рэпер Аким Апачев и певица Дарья Фрей исполнили песню «Пливе кача» на украинском языке в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале.
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Пушилин: количество погибших в результате обстрела Донецка возросло до четырёх
В результате обстрела Донецка погибли четыре человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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СЦКК: ВС Украины выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 мм по Горловке и Донецку.
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Пушилин сообщил о трёх погибших в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь
Три человека погибли при обстреле Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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ЦАХАЛ: в районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены
Воздушная тревога прозвучала в районе национального археологического парка Лахиш в центральной части Израиля.
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В Чапаевске под Новый год три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли из-за аварии с двумя автомобилями в Чапаевске Самарской области.
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Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что семь человек получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Украины в Донецке в новогоднюю ночь.
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С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5%, он вырастет на 3 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5%.
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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку
Вооружённые силы Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.
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Власти Кирова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода
В Кирове отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде.
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Собянин: 2024 год принесёт Москве новые достижения и победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом.
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GT: план США истощить Россию через кризис на Украине провалился
План США по ослаблению России через украинский кризис провалился. Об этом сообщает издание Global Times.
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В Хмельницкой области прозвучали взрывы
Взрывы произошли в Хмельницкой области.
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Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году
В 2023 году были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры Киева, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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ЦПВС: два израильских F-16 нанесли ракетный удар по объектам вблизи Алеппо
Два истребителя F16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе Алеппо шестью крылатыми ракетами.
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Три землетрясения за полчаса зафиксировали на юго-востоке Турции
В провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошло три землетрясения.
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Песков: Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
Российский лидер Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом.
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Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не находиться на открытых пространствах без лишней надобности.
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Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Президента Республики Конго Феликса Чисекеди переизбрали на второй срок.
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Военная хроника сообщает о дронах «Герань-2» в сторону Львова и Хмельницкого
Военная хроника заявила о дронах «Герань-2» в сторону Львова, Хмельницкого и Тернополя.
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ЦАХАЛ: на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога прозвучала на юге Израиля в районе Голанских высот.
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Киевской области
В Киевской области прозвучали взрывы.
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Королева Дании заявила, что отречётся от престола 14 января 2024 года
Королева Дании Маргрете II сообщила, что отречётся от престола 14 января 2024 года.
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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим Новым годом.
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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской областях и в Киеве звучит воздушная тревога.
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Сайт белорусского агентства БЕЛТА заработал после кибератаки
Сайт белорусского агентства БЕЛТА возобновил работу после кибератаки.
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Йеменские хуситы взяли ответственность за удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou
Йеменские хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou в Красном море.
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Одесской области
В Одесской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут лишиться льготных выплат
Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что около 2 млн граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.
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В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.
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В Севастополе отменена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отменили воздушную тревогу.
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В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за холодов
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в городе начали поэтапное повышение температуры в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания.
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
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Подполье раскрыло подробности ударов по «Правому сектору» и «Кракену» в Харькове
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары Вооружённых сил России в Харькове были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена».
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Daily Sports: ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года
Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена приглашать испанскую «Барселону» для участия в клубном чемпионате мира 2025 года.
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ТАСС: Герой России Евгений Бушмелёв погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелёв погиб в результате аварии на трассе в Свердловской области.
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Россиянкой, погибшей при крушении катера у Пхукета, оказалась пятилетняя девочка
Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка.
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Костомаров опубликовал в соцсетях новогоднее поздравление
Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с новогодним поздравлением.
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Власти Пензы отменили гулянья в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода
Мэр Пензы Александр Басенко сообщил, что власти приняли решение об отмене запланированных гуляний в новогоднюю ночь на площади Ленина в знак солидарности с жителями Белгорода.
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Чен: хотелось бы, чтобы в 2024 году наладилась стабильность в мире
Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен высказала свои пожелания на 2024 год.
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В Киевской области на блокпостах будут вручать повестки уклонистам
Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник сообщил, что на недавно установленных блокпостах региона будут вручать повестки уклоняющимся от призыва в армию гражданам.
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Министр обороны Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.
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Варданян назвал Петросян лучшей фигуристкой 2023 года
Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.
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В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области.
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Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР.
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Минобороны: средства ПВО России сбили три БПЛА ВСУ в Ростовской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Ростовской области.
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Полянский заявил, что в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.
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ФК «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода
Воронежский «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода после обстрела со стороны украинских военных.