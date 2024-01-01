ИноТВ

Новогоднее обращение Владимира Путина
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым, 2024 годом. ИноТВ предлагает своим читателям трансляцию обращения российского лидера.
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