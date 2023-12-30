Украина существует, только пока её счета оплачивают США. А на данный момент Вашингтон платит за всё — от сухого пайка и снарядов до Киевского театра кукол. Поэтому сейчас украинская экономика — это американские налогоплательщики, заявил экс-разведчик США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Всё происходящее напоминает театр абсурда. Но украинцам здесь уготована роль жертвенного ягнёнка.

Конгресс отправился на рождественские каникулы, не выделив никаких денег для Украины. Газета Financial Times сообщает, что хотя ЕС… На деньги, которые хотел получить Зеленский, было наложено вето лидером Венгрии, потому что у них действует правило единогласия. Однако члены ЕС в индивидуальном порядке договорились предоставить Украине кредит в размере 20 миллиардов.

Но ведь это не кредит?! Ведь его никогда не выплатят. Даже от украинского правительства ничего особо не останется, если Соединённые Штаты не будут платить за них по счетам. Разве я не прав?

ТОНИ ШАФЕР, бывший разведчик США: Да, смотрите, мы платим за всё, начиная с сухих пайков для солдат и снарядов до Киевского театра кукол. Мы — украинская экономика. Американские налогоплательщики — это украинская экономика. И в буквальном смысле это будет ситуация из разряда занять денег у одного, чтобы отдать другому.





Потому что европейцы, одалживающие деньги Украине, смогут их вернуть, только если США даст Украине деньги (на возврат кредита. — ИноТВ). Так что с европейцами будем расплачиваться мы, если это когда-то произойдёт.





И в очередной раз это говорит о полной абсурдности происходящего. Это как кабуки (театр теней. — ИноТВ). Ненавижу намешивать метафоры, но здесь всё кабуки. Надо посмотреть за эти тени, чтобы понять, что на самом деле происходит, увидеть это безумие.





Всё, что на данный момент осталось, это отсталая страна, а Украина — теперь отсталая страна, на которую наши неоконсерваторы, американские неоконсерваторы оказывают давление, навязывают свои услуги и дают указания. Это Каганы, Виктория Нуланд, Джейк Салливан, Тони Блинкен — все эти ребята поддерживают эту фикцию, которой на самом деле не существует.





А украинцам в этом сценарии отведена роль жертвенного ягнёнка, чтобы исполнить своё предназначение. Они всё ещё верят, я имею ввиду неоконы каким-то образом верят, что если мы ещё немного продержимся, если мы надавим ещё немного на Россию, то вот-вот и Россия развалится, и Путин уйдёт. Но это же полная фикция, они будто живут в выдуманном мире.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.