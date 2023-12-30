Экс-разведчик США: американская верхушка уготовила украинцам роль жертвенных агнцев
Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.
Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.
В МЧС России уточнили, что число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 20.
Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Сигналы воздушной тревоги звучат в четырёх украинских регионах.
Число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, достигло рекордного значения с 2000 года.
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с гибелью юных хоккеистов команды «Чайка» в дорожной аварии.
Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен соглашаться на переход в другой клуб.
В Белгороде после массированного обстрела украинцев на улицы вышли ремонтные бригады, к ним присоединились неравнодушные граждане.
Футбольная ассоциация Иордании призвала мировое сообщество изолировать Израиль от спорта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продлятся ещё несколько месяцев.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году.
Воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
Постоянный представитель Чехии при ООН отказался участвовать в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом украинцами Белгорода в том числе чешским оружием.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отмену матча за Суперкубок Турции.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинцы обстреляли кассетными боеприпасами Горловку.
«Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
В МЧС России заявили, что число погибших в результате украинского обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек.
Военная хроника сообщила, что в ряде областей Украины зафиксированы ракетные удары.
«Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря команды Уго Льориса в «Лос-Анджелес» из американской лиги MLS.
Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова скончалась на 83-м году жизни.
Офис Генерального секретаря ООН прокомментировал ракетные удары украинцев по мирным гражданам в Белгороде.
Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном.
Видеокамеры в Белгороде сняли, как во время обстрела города украинцами родители прикрывали собой детей.
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе.
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил оказать всю необходимую помощь Белгороду после обстрела украинской армии.
«Милан» на своём поле обыграл «Сассуоло» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Сборная Швейцарии по хоккею переиграла команду Норвегии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Испанское антидопинговое агентство (CELAD) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в случае невыполнения ряда соответствующих действий.
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что украинская сторона не может спрогнозировать удары России.
«Манчестер Сити» завершил 2023 год без единого поражения на домашней арене во всех турнирах.
Бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что для помощи пострадавшим после украинского обстрела открыто пять информцентров, а также разворачиваются пункты временного размещения (ПВР).
Юные спортсмены хоккейной команды «Чайка» погибли в результате аварии, которая произошла в Вологодской области.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористический удар украинцев по Белгороду «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».
В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах.
Колумнист RT и РИА Новости, публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в провинции Папуа в Индонезии.
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Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что Анна Фролова произвела на неё наибольшее визуальное впечатление на недавнем чемпионате России в Челябинске.
Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины.
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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН из-за украинского обстрела Белгорода пройдёт в 00:00 мск.
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» в матче 20-го тура АПЛ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после украинского обстрела.
СКА победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.