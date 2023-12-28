Garland Nixon Оригинал

Скотт Риттер: эксперимент под названием «Украина» провалился

Материал представлен в переводе ИноТВ
Запад сам спровоцировал Россию на поглощение новых территорий на Украине, уверен военный эксперт Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Garland Nixon он отметил, что Россия изначально не пыталась поглотить 40% Украины. Это коллективный Запад использовал Киев, чтобы создать условия, угрожающие безопасности России. И теперь для Украины наступает конец. В буквальном смысле слова.
В Россию возвращается много мощностей советской эпохи. И сельскохозяйственных в том числе. Украинский чернозём — один из самых плодородных видов почвы в мире. Россия уже сейчас один из главных производителей зерна, и она воспользуется этим потенциалом. 
 
А Украина будет лишена этой возможности. Это разрушает Украину как современное государство. Вот тут-то Западу пора бы стыдливо склонить голову. Потому что Россия не начинала этот конфликт с целью сделать это с Украиной. 
 
Если взглянуть на мирное соглашение, которое предлагалось в марте 2022 года, Россия собиралась вернуть Украине всё, кроме Крыма. Ну, по поводу Донбасса должен был бы состояться какой-то референдум, конечно. 
 
Но Россия не поощряла устойчивую независимость. Они собирались побудить Донбасс что-то предпринять, возможно, даже вернуться к Украине в рамках каких-то политических договорённостей для достижения мира. Но Россия не пыталась поглотить 40% Украины. 
 
Это коллективный Запад использовал Украину в качестве посредника и создал условия для того, что произошло для безопасности России. Так что это конец Украины в буквальном смысле. Конец Украины. 
 
И как только начинается раздел... Там ведь есть венгерский кусок, Закарпатье. И венгры уже заявили: «Нам не нравится, что они живут под этим бандеровским расистским правительством. Нас это не устраивает». 
 
Вот как только видишь, как отрезают такие большие куски, — венгры придут и возьмут себе, потом поляки начинают говорить о Западной Украине, чтобы это было частью мирного урегулирования. 
 
Суть в том, что Украина как государство, которым она некогда была, то есть физически крупным, экономически доминирующим или, по крайней мере, потенциально способным стать доминирующим, — его больше нет, всё, конец. 
 
Украинский эксперимент провалился. Украина превратится в крошечное государство с абсолютно нулевым экономическим потенциалом. Она станет страной третьего мира, высасывающей последние ресурсы из Евросоюза. Так что, поздравляю вас, ЕС. Вы это купили, вам с этим и разбираться. 
 
Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года. 
 
 
 
 
 

   

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Garland Nixon США Северная Америка
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