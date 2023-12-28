Скотт Риттер: эксперимент под названием «Украина» провалился
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин объяснил, откуда у него такая страсть к ярким цветам.
Жительницу Петербурга Юлию Акулову, которая похитила и избила детей нунчаками, заключили под стражу.
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал о своей страсти к красивой одежде и стилю.
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал бессилием попытку представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова оправдать слова главы ГУР Кирилла Буданова о несостоявшемся «захвате» Крыма минувшим летом.
Французские биатлонисты Жюли Симон и Фабьен Клод стали победителями гонки преследования на «Рождественской гонке» в Германии.
Певица Лолита Милявская поблагодарила поклонников за поддержку на фоне скандала после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и рассказала о дальнейших планах.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил признать на законодательном уровне русофобию уголовно наказуемой на фоне решения Латвии о депортации более 1,2 тыс. россиян.
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в отсутствие лидеров Александра Радулова и Вадима Шипачёва.
Американский авиастроитель Boeing призвал своих клиентов по всему миру проверить самолёты Boeing 737 Max на предмет незакреплённого болта в конструкции.
Вооружённые силы Украины обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили в экстренных службах региона.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающий Илья Ковальчук по медицинским показаниям не принял участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала победителя в номинации «Лучший молодой футболист 2023 года».
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Украины с целью обсуждения предоставления финансирования Киеву.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников, комментируя их визит в Пекин.
Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике.
Ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Российская авиакомпания «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing 737-800, сообщили в пресс-службе компании.
В ХАМАС высоко оценили позицию главы российского МИД, который заявил ранее о необходимости устранить несправедливость, от которой страдают палестинцы.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признался, что может нетрезвым принимать участие в онлайн-турнирах.
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какие ещё имиджевые шаги стоит предпринять РФС, чтобы изменить отношение к футболу в стране.
Украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что власти Украины не исключают отмену запланированной с 1 марта индексации пенсий, если Запад не пришлёт Киеву финансовую помощь.
Бывший голкипер сборной России по футбол Руслан Нигматуллин сообщил, какие страны посетил.
Пешеход погиб в результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.
В 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.
«Металлург» одержал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Киевские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более 100 тыс. человек.
Московский «Спартак» в гостях нанёс поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Биатлонисты сборной Франции Жулия Симон и Фабьен Клод выиграли масс‑старт в рамках «Рождественской гонки».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны поразили цель в небе над Мелитополем в Запорожской области.
Правительство выдало фармацевтической компании «Герофарм» лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского «Оземпик».
Уходящий в отставку главнокомандующий Вооружёнными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что нидерландской армии необходимо готовиться к возможному военному конфликту с Россией.
Испанское антидопинговое агентство (CELAD) несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год при попустительстве Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Российский тренер России Александр Бородюк заявил о необходимости поддержки отечественных тренеров и футболистов.
В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски, посвящённой начальнику Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР генерал-полковнику Михаилу Шалину.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках акции «Ёлка желаний» пригласил двоих детей в Москву и исполнил мечту Иры Волковой из Перми и Макара Соколова из Костромской области.
Заложница палестинского движения ХАМАС с гражданством Соединённых Штатов Джудит Вайнштейн погибла в секторе Газа 7 октября, сообщила газета The Times of Israel.
В Московской области газифицировали ещё 70 сёл и деревень с начала 2023 года по губернаторской программе. План перевыполнен на 15%.
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал проведение товарищеских матчей в условиях изоляции.
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о работе академии петербургского «Зенита».
В Ижевске вручили награды лауреатам Литературной премии правительства Удмуртии.
Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации двух пассажирских самолётов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
Россиянка Анастасия Боднарук не смогла сдержать эмоций после победы на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).
Московская фабрика «Свобода» выпустила 37 млн упаковок косметики за 2023 год, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Соединённые Штаты приняли решение об отправке 33 военных Национальной гвардии штата Айова в частично признанную республику Косово в рамках миссии Организации Североатлантического договора.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в акции «Московская музейная неделя» приняли участие около 1,2 млн человек.
Московский «Локомотив» опубликовал планы на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.