23 роскошных автомобиля пополнили автопарк полиции Стамбула. Как сообщает NTD, машины конфисковали у членов преступной банды, торговавшей наркотиками. В новый автопарк вошли роскошное купе Bentley Continental GT, спорткары Porsche и Ferrari, заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R, кроссоверы Mercedes, Range Rover и Volvo. Открытым остаётся только один вопрос: в какие деньги будeт обходиться полиции обслуживание и ремонт таких дорогих машин.
Служили преступникам, а теперь послужат закону. 23 роскошных автомобиля пополнили автопарк полиции Стамбула. Машины конфисковали у членов преступной банды, торговавшей наркотиками.
В ноябре турецкая полиция арестовала наркобарона Хакана Айика и более 30 его помощников. По решению суда, их автомобили передали правоохранителям. Совокупная стоимость машин оценивается в пять миллионов долларов.
Автомобили перекрасили в белый цвет и снабдили надписью «дорожная полиция». В новый автопарк вошли роскошное купе Bentley Continental GT, спорткары Porsche и Ferrari, заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R, кроссоверы Mercedes, Range Rover и Volvo.
Открытым остаётся только один вопрос: в какие деньги будeт обходиться полиции обслуживание и ремонт таких дорогих машин. Известно, что автомобили Range Rover не очень надёжные, а Ferrari, Bentley и Porsche в принципе содержать недёшево. Кроме того, многие конфискованные автомобили неэкономично потребляют топливо. А покупать его и обслуживать машины будут за счёт денег налогоплательщиков.
Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин, ранее занимавший пост южнокорейского посла в России, займёт должность советника президента республики Юн Сок Ёля по национальной безопасности.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников ответил на вопрос, сможет ли кто-то из действующих игроков догнать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал достижение российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который забросил 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
США могут избавиться от ощущения собственного превосходства и прийти в чувство. Однако сделать это они смогут лишь в результате внутреннего потрясения. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Власти ФРГ, решающую роль в воссоединении которой в своё время сыграла Россия, теперь оказывают Москве «чёрную неблагодарность», посылая танки на Украину. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, немецкое руководство лишено чувства стыда.
Украинские власти предупредили западные страны, что без новой финансовой помощи уже в начале 2024 года без зарплат останутся около 2 млн госслужащих и ещё 1 млн граждан не получат социальные выплаты, сообщила газета El Pais со ссылкой на оказавшийся в распоряжении анализ ситуации на Украине.
Практикующий психолог, схема-терапевт Людмила Шульга рассказала, как встретить Новый год в спокойном и гармоничном настроении. Для этого она посоветовала не копить усталость весь декабрь, сохраняя баланс между работой и отдыхом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 10 дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.
Врач-гастроэнтеролог, терапевт кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, эксперт телеканала «Доктор», руководитель центра доказательной медицины «Рассвет», посоветовал во время новогоднего застолья есть маленькими порциями и пить больше тёплых напитков.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё один неэффективно используемый участок на севере столицы ожидает реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские граждане с 1 мая 2024 года получат возможность переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей (СБП).
Россия продолжит специальную военную операцию в 2024 году, важнейшей целью является смещение бандеровского режима на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, кто из действующих игроков способен догнать российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).