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NTD: автопарк полиции Стамбула пополнился роскошными машинами преступников
23 роскошных автомобиля пополнили автопарк полиции Стамбула. Как сообщает NTD, машины конфисковали у членов преступной банды, торговавшей наркотиками. В новый автопарк вошли роскошное купе Bentley Continental GT, спорткары Porsche и Ferrari, заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R, кроссоверы Mercedes, Range Rover и Volvo. Открытым остаётся только один вопрос: в какие деньги будeт обходиться полиции обслуживание и ремонт таких дорогих машин.
Служили преступникам, а теперь послужат закону. 23 роскошных автомобиля пополнили автопарк полиции Стамбула. Машины конфисковали у членов преступной банды, торговавшей наркотиками.
 
В ноябре турецкая полиция арестовала наркобарона Хакана Айика и более 30 его помощников. По решению суда, их автомобили передали правоохранителям. Совокупная стоимость машин оценивается в пять миллионов долларов.
 
Автомобили перекрасили в белый цвет и снабдили надписью «дорожная полиция». В новый автопарк вошли роскошное купе Bentley Continental GT, спорткары Porsche и Ferrari, заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R, кроссоверы Mercedes, Range Rover и Volvo.
 
Открытым остаётся только один вопрос: в какие деньги будeт обходиться полиции обслуживание и ремонт таких дорогих машин. Известно, что автомобили Range Rover не очень надёжные, а Ferrari, Bentley и Porsche в принципе содержать недёшево. Кроме того, многие конфискованные автомобили неэкономично потребляют топливо. А покупать его и обслуживать машины будут за счёт денег налогоплательщиков.
 
Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.
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источник
NTD США Северная Америка
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