France 24: с 1 января во Франции будет запрещено использование пластиковой упаковки для свежих фруктов и овощей

Скоро во Франции нельзя будет найти баклажаны или помидоры в пластиковой упаковке, передаёт France 24. При этом в стране «треть продуктов» продаётся именно так. Производители на данный момент не готовы полностью отказаться от пластика — сейчас просто нет материала, который мог бы его заменить.

Помидоры, завернутые в пластиковую пленку, баклажаны в пластиковой сетке или эти фасованные перцы скоро исчезнут с прилавков во Франции, где одноразовый пластик по-прежнему широко используется для упаковки свежих фруктов и овощей. Во Франции треть продуктов продается таким образом, начиная от крупных супермаркетов и заканчивая небольшими продуктовыми магазинами. Но с 1 января ситуация изменится.

ЖЕНЩИНА: Мы вообще не должны его использовать.

МУЖЧИНА: Раз уж мы ведем войну против пластика, то должны идти до конца.

МУЖЧИНА: Немного нелепо видеть, как такие вещи, как апельсины, упаковываются в пластик.

ЖЕНЩИНА: Мне кажется, раньше это было чудодейственное средство для таких вещей, как бутылки для воды. Но, как обычно, мы не смогли предсказать последствия.

В новом году во Франции вступает в силу новый закон, направленный на значительное сокращение использования пластиковых упаковок. Но всего за несколько дней до этого срока производители свежих продуктов говорят, что они всё ещё не готовы.

ЛОРЕНТ ГРАНДЕН, президент ассоциации производителей свежих фруктов и овощей: У нас нет подходящего по цене идеального продукта, который можно было бы сразу же внедрить, чтобы полностью заменить пластик. Либо материал не совсем прозрачный, либо он легче ломается, либо не защищен от влаги.

Продажа некоторых товаров в пластиковой упаковке останется законной. Из-под действия новых правил исключены 29 продуктов питания, включая картофель и морковь раннего урожая, грибы, брокколи, листовые салаты и ягоды. Исключение составляют хрупкие товары, а также упаковки весом 1,5 кг и более.

Это слишком много исключений, говорят защитники окружающей среды, особенно если Франция хочет достичь своей цели по отказу от одноразового использования пластика к 2040 году.

ПАУЛИНА ДЕБРАБАНДЕР, организация «Безотходное производство Франции»: Мы движемся недостаточно быстро. Мы установили почти 20-летний срок для использования только одноразового пластика. Но как насчет картона? Как насчет других продуктов одноразового использования? Проблема заключается в системе производства и потребления, которая вращается вокруг одноразового использования.

Со следующей недели продавцам и производителям, нарушающим новый французский закон, грозят штрафы до 45 тыс. евро.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.