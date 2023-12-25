Fox Business: NASA нашло рождественскую ёлку в глубинах космоса
Президент Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, который участвовал в освобождении Марьинки в ДНР от украинских войск, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Несколько человек получили ранения в результате атаки БПЛА на военную базу международной коалиции в аэропорту на севере Ирака. Об этом сообщил пресс-секретарь главнокомандующего Вооружёнными силами Иракского Курдистана Яхья Абдалла.
СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*, которого оштрафовали за публичные призывы к терроризму.
Войска России уже начали штурмовать посадки и опорные пункты ВСУ за пределами освобождённой Марьинки в ДНР, сообщил военкор RT Игорь Жданов.
Президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что майданный сценарий в Белграде ждёт провал. Об этом в интервью RT сказал российский посол Александр Боцан-Харченко.
Сгорела домашняя арена французского баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк».
Стабильно функционирующие общий внутренний рынок, а также единое таможенное пространство — это главные достижения Евразийского экономического союза. С заявлением об этом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев сыграл свадьбу со своей девушкой Натальей.
Сербия не отказывается от своей цели вступить в Европейский союз, это стратегическое направление её внешней политики, напомнил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.
Олимпийский чемпион Александр Легков высказал мнение о том, кто стал лучшим отечественным лыжником в 2023-м году.
Взрывы произошли вечером 25 декабря в Одесской области Украины. Информацию об этом приводит украинское издание Klymenko Time.
В Белграде собрались уже около 2—3 тыс. сторонников прозападной оппозиции, которые не согласны с итогами прошедших выборов, сообщает спецкор RT Сергей Белоус.
Врачи скорой смогут осуществлять необходимое для спасения жизни пациента медицинское вмешательство без его согласия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что усердно работает, чтобы провести лучший сезон в карьере.
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом в 2011 году, имя подозреваемого — Сергей Базанов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Как рассказал агентству «Москва» источник, речь идёт об актёре, который играл в эпизодических сценах сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Астана предлагает провести волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) по маршруту Россия — Казахстан — Иран. С таким заявлением выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к тому, что олимпийский чемпион Александр Большунов в своей нынешней форме не может выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.
Глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов заявил, что российские биатлонисты столкнулись с дефицитом патронов.
Митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки, передаёт с места события спецкор RT Сергей Белоус.
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не может увидеться с детьми из-за отношения к США.
Нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности, заявил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.
Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал, как в команде планируют использовать нападающего Илью Ковальчука.
Нерешённые вопросы, которые носят принципиальный характер, имеются в Евразийском экономическом союзе, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его мнению, в их числе — подходы к функционированию общих рынков энергоресурсов.
Доказательства причастности других стран к беспорядкам в Белграде имеются, они пока не разглашаются, сообщил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.
Белоруссии следовало бы не жадничать и поставить в Россию партию куриных яиц. Об этом президента республики Александра Лукашенко в шутку попросил глава российского государства Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, закрепляющий в нормативной базе права и статус любительских лиг.
Толпа протестующих в Белграде ещё не разошлась, но обстановка в городе пока спокойная. Корреспондент RT сообщает, что демонстранты выдвинулись маршем к зданию избирательной комиссии.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о работе катков в регионе.
Президент Сербии Александр Вучич не драматизирует события, которые произошли в Белграде, у него нет растерянности относительно своих будущих действий, заявил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного тренера команды Гильермо Абаскаля провалом года.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала, что не ожидала того, что бывшую российскую фигуристку Анастасию Губанову признают спортсменкой года в Грузии.
Владимир Зеленский начинает понимать, что политический способ прекращения конфликта на Украине является единственным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шаги, предписанные принятой Совбезом ООН 22 декабря резолюцией по гуманитарному доступу в сектор Газа, а также резолюцией от 15 ноября о необходимости защиты детей в условиях вооружённого конфликта остаются на бумаге. Об этом заявили в МИД России.
Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что даже не открывала перечень требований Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов по допуску к Олимпийским играм.
Агроном Василий Яковлев рассказал о полезной зелени, которую можно вырастить в домашних условиях для питомцев.
Российская экономика по итогам первых трёх кварталов 2023 года продемонстрировала стабильный рост. Как отметил глава государства Владимир Путин, за этот период валовой внутренний продукт прибавил 3%, а по итогам года ожидается рост на уровне 3,5%.
Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве в 2024 году.
Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, кандидат медицинских наук Елена Клещёва выразила мнение, что в конце года вырастает риск развития синдрома «сухого глаза».
Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.
Россия и Белоруссия не стремятся к конфликту с Западом, а слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об этом — это «дурь», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал о причинах учащения погодных аномалий в мире.
Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о ВС России.
Нападающий Иван Дидковский сообщил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 21 года.
Полицейские разыскивают неустановленных лиц, которые угрожали матери участника СВО и ему самому после того, как его избили из-за замечания в связи с парковкой с нарушениями ПДД в Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД.
В «Яндекс Картах» назвали пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой.
В окрестностях Дамаска в результате ракетного удара Израиля погиб советник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает иранское агентство Tasnim. По имеющимся данным, погибший — Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази. Когда-то он был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале 2020 года в Ираке из-за ракетного удара США.
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий поборется за победу на чемпионате мира по рапиду и блицу.
«Зенит» и «Црвена звезда» достигли договорённости о проведении товарищеского матча.
Точка в истории сражения в Марьинке поставлена, взятие города под контроль армии России позволит значительно отодвинуть украинскую артиллерию на несколько километров западнее, что существенно осложнит как стрельбу по жилым кварталам Донецка, так и контрбатарейную работу ВСУ на этом направлении вообще, сообщает Военная хроника.