Fox Business: NASA нашло рождественскую ёлку в глубинах космоса

Агентство NASA опубликовало снимок, на котором видно светящееся скопление звёзд, напоминающее рождественскую ель. Это скопление обнаружено в Млечном Пути почти в 2500 световых лет от Земли, сообщает Fox Business.

Это начинает очень походить на космическое Рождество. Посмотрите на этот снимок, которым поделилось NASA. Светящееся скопление звёзд, напоминающее рождественскую ель. Это рождественно-ёлочное скопление звёзд обнаружено в Млечном Пути почти в 2500 световых лет от Земли.

Вот это да! Посмотрите на этот снимок. Ну это же невероятно, Тодд!

СОВЕДУЩИЙ: Я совершенно неправильно истолковал этот фрагмент. Я думал, что ты будешь говорить про напитки вроде Cosmo. Празднование в городе, в рождественских цветах. Я прошу прощения! Я совершенно не был готов, и меня надо немедленно выгнать с передачи. Но это очень красиво.

Да, красиво. И похоже на рождественскую ель.

СОВЕДУЩАЯ: Да, очень похоже. И невероятно красиво. Нам сейчас как раз нужно что-то подобное. Нам нужна вот эта рождественская форма. Я буду смотреть. У меня такая традиция, каждый год я ищу звезду вместе с семьёй. Может, потом мы увидим Санту.

СОВЕДУЩИЙ: Да ты прямо полностью погрузилась в это. Я-то хоть пошутил про алкоголь.

СОВЕДУЩАЯ: А я восприняла всё буквально.

СОВЕДУЩИЙ: А ты направилась прямиком к звёздам.

СОВЕДУЩИЙ: Моему сыну это понравится, он очень увлекается звёздами. Несколько лет назад он получил на Рождество суперсовременный телескоп со всеми наворотами. Так что, возможно, когда вернусь домой сегодня, мы вместе посмотрим. Вдруг найдём!

О, мне это нравится!

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.