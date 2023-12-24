Newsweek: американский профессор призывает уничтожить Соединённые Штаты

Соединённые Штаты отобрали землю у коренного населения Америки, поэтому необходимо провести «деколонизацию» страны и «уничтожить этот проект поселенцев», приводит Newsweek точку зрения профессора Университета Миннесоты Мелани Яззи. На дискуссии правозащитной группы эта представительница народа навахо сравнила оккупацию индейских земель американским правительством с оккупацией Палестины Израилем, который получает поддержку США.
Интернет-пользователи ополчились на профессора исследований американских индейцев Университета Миннесоты Мелани Яззи, призвавшую «уничтожить проект поселенцев, которым являются Соединённые Штаты», пишет Newsweek. На дискуссии правозащитной группы коренных народов The Red Nation, в которой она является соучредителем, Яззи сравнила оккупацию исконно индейских земель американским правительством с оккупацией палестинских земель Израилем, который спонсируется Вашингтоном.
Представитель народа навахо, профессор призвала сделать всё возможное для «деколонизации этой страны». Она заявила, что «США — крупнейшая хищническая империя, которая когда-либо существовала» на планете, поэтому её необходимо изгнать отовсюду и вернуть землю коренным народам.
Консерваторы в X обрушились с критикой на слова Яззи, которые, по мнению праворадикального аккаунта Libs of TikTok, «на самом деле означают геноцид против угнетателей». Некоммерческая организация Mythinformed указала, что профессор «оправдывает травлю людей, которые с ней не согласны», и поэтому нужно прекратить финансовую поддержку Университета Миннесоты. В то же время пропалестинская группа Городского университета в Нью-Йорке CUNY4Palestine назвала выступление Яззи «мощным высказыванием» и призвала Libs of TikTok не проецировать свои «тенденции к геноциду» на других.
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