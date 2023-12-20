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NTD: сезон новогодних праздников в Рыбинске открыло «Нашествие Дедов Морозов»

«Нашествие Дедов Морозов» открыло праздничный сезон в Рыбинске. Как передаёт NTD, по центральному проспекту города прошли сотни участников в красных кафтанах. Возглавлял колонну главный Дед Мороз страны, который приехал из Великого Устюга.
«Нашествие Дедов Морозов» открыло праздничный сезон в Рыбинске. По центральному проспекту города идут сотни участников в красных кафтанах. Возглавляет колонну главный Дед Мороз страны. Приехал сюда из Великого Устюга.
 
Такие парады проходят в Рыбинске уже 15 лет. Особенность нынешнего — снеговики, снежинки, поющие новогодние ёлки и другие сказочные персонажи. Участвовать в шествии может каждый, у кого есть костюм.
 
НИКИТА РАССУДОВ, участник шествия: В преддверии новогодних праздников это как начало большого торжества. В каждом взрослом есть свой ребёнок, и вот 15 числа он в каждом зарождается и живёт до конца новогодних праздников.
 
Традиционно в шествии участвуют и мамы с детьми. Некоторые украшают коляски.
 
КСЕНИЯ, участница шествия: Мы решили что-то новогоднее. По-новогоднему трамвайчик.
 
Помимо парада, проходит конкурс на лучший украшенный автомобиль. Первый приз достался «Ниве», которую владельцы превратили в дракона — символ наступающего года.
 
СВЕТЛАНА РУМЯНЦЕВА, участница конкурса: Три недели делали. 600 метров проволоки. Три сварщика каркасы варили. Потом обшивали тканью простой, потом плащовкой. Но перед этим сын сначала чертежи разрабатывал.
 
Начало празднику положила обычная фотоссесия. В 2009 году 25 жителей Рыбинска сфотографировались в костюмах Дедов Морозов на фоне местных достопримечательностей. А на следующий год уже прошёл парад. Теперь каждое шествие многочисленнее предыдущего.
 
В этом параде участвуют более 2000 человек. Посмотреть шествие пришли 6000 зрителей.
 
Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NTD США Северная Америка
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