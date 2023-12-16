NewsNation: американским сенаторам отменили каникулы из-за Украины

Законодатели нижней палаты конгресса США уже разъехались по домам, чтобы готовиться к празднованию Рождества. Но лидеры демократов не дают сенату завершить работу, надеясь, что им удастся заключить с республиканцами соглашение по финансированию Киева до конца года, передаёт NewsNation.

Этим утром республиканцы, простите, члены палаты представителей возвращаются в свои округа на рождественские каникулы и не планируют вернуться (в конгресс. — ИноТВ) до Нового года. Но сенат продолжит работать в Вашингтоне в течение выходных, пытаясь выработать соглашение по финансированию Украины и безопасности границ.

Лидер большинства Чак Шумер удерживает сенаторов в городе, чтобы заключить соглашение о помощи Украине до того, как её финансирование закончится к концу года. Республиканцы собираются блокировать этот план до тех пор, пока он не включит повышения безопасности на южной границе на фоне рекордного количества её пересечений.

Том Демпси находится с нами прямой связи на Капитолийском холме. Итак, знаем ли мы, какую именно сумму запрашивают республиканцы для обеспечения безопасности границы между США и Мексикой?

ТОМ ДЕМПСИ, корреспондент NewsNation: Доброе утро, Эдриан. Я полагаю, что республиканцев больше интересует не конкретная сумма, а изменения политики. Они действительно пытаются добраться до сути пограничного кризиса, который продолжает разворачиваться здесь, в Соединённых Штатах.

Итак, сегодня утром сенаторы говорят, что продолжают продвигаться к сделке, которая обеспечит не только десятки миллиардов долларов на военную помощь Украине, но и решит проблему безопасности на границе. Мы знаем, что после того, как сенаторы отложили планы на отпуск, они будут работать сегодня, в выходные, а затем в понедельник, и надеются провести голосование в один из дней на следующей неделе.

Лидеры сената заявляют, что хотят заключить сделку до Рождества. Демократы надеются получить десятки миллиардов долларов на помощь Украине. Но республиканцы говорят, что взамен они хотят увидеть большие изменения вдоль границы, включая повышение стандартов, по которым предоставляется убежище в США, а также расширение возможности ускоренного выдворения.

ДЖЕЙМС ЛЭНКФОРД, сенатор-республиканец от Оклахомы: Сложные вопросы всегда откладывают напоследок, и сейчас мы подошли к этим сложным вопросам. Честно говоря, для меня они несложные, потому что я не понимаю, почему бы нам не попытаться обеспечить безопасность границы и упорядочить процесс? Почему мы намеренно позволяем каждый день впускать в страну тысячи людей?

ТОМ ДЕМПСИ: На другой стороне Капитолия палата представителей уже прервала свою работу. Её спикер Майк Джонсон может вернуть законодателей, если соглашение будет достигнуто. Но голосование по пакету сената может не состояться до января.

ЧАК ШУМЕР, лидер демократов в сенате: Я обращаюсь к моим коллегам-республиканцам, которые заявили, что ситуация на границе требует срочных мер. Давайте продолжим работать над поиском решения, а не будем торопиться уйти. Если республиканцы действительно стремятся что-то сделать, им не следует с таким рвением спешить домой. Возможно, это наш последний лучший шанс добиться принятия этого законопроекта.

ТОМ ДЕМПСИ: Мы знаем, что законодатели сената, сотрудники Белого дома и даже министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас помогают в этих переговорах. Предстоящие несколько дней будут напряжёнными, поскольку законодатели снова надеются достичь какого-то соглашения до праздников. Ребята?

Ясно, Том. Большое спасибо.

Дата публикации 15 декабря 2023 года.